Dopo i kebab Vacchi scommette forte sul cemento, costituita la Cfp Holding

Gianluca Vacchi investe sul cemento

Prende forma il nuovo business del cemento di Gianluca Vacchi. Uscito da poco dall’azienda di famiglia Ima con un assegno di circa 700 milioni di euro, l’imprenditore influencer ha costituito la newco Cfp Holding. Dopo i kebab, con la catena di ristoranti Kebhouze, è il turno dell'edilizia.

Come scrive Milano Finanza, a figurare come primo azionista è la Cofiva Holding dello stesso Vacchi con l’88,3%. Insieme a lui, con il 10%, appare la Fariniundici di Luca Poggi e, con il restante delle quote, la Pibe di Emanuele Gnugnoli, nominato amministratore unico.

Due nomi, quelli di Poggi e Gugnoli, interni alla “galassia” di Gianluca Vacchi. Poggi, senior partner dello studio Poggi&Associati, è da anni consulente del gruppo e membro del cda di Ima, mentre Gnugnoli, infine, è uno dei partner dello studio di Poggi ed è amministratore delegato di Cofiva Holding.

Nello statuto di Cfp Holding si può leggere che lo scopo esclusivo è “l’attività di acquisto, vendita, detenzione e gestione di una partecipazione nella Eques”. Questa è la società lanciata a fine dello scorso anno da Vacchi con altri soci importanti per rilevare una quota del 25% di Financo, la holding a capo del gruppo cementiero umbro Colacem.

Oggi, la holding di Gianluca Vacchi ha il 33,3% di Eques. Figurano poi altri quattro azionisti, tutti proprietari del 16,67% delle quote: la Foro delle Arti del re del cachemire Brunello Cucinelli; la Gbd di Gabriele Domenichini e la Gvd del fratello Giovanni; la Napura che fa capo a Gian Luca Sghedoni, ex amministratore delegato della Kerakoll, tra i leader nel settore dei collanti per edilizia.