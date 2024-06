Dopo i vinili, tornano di moda i lettori Dvd: ecco chi li vende

Il ritorno dei lettori DVD

Tornano i lettori DVD. A molti sarà capitato di voler vedere un certo film e di non riuscire a trovarlo su nessuna piattaforma di streaming, o di trovarlo solo su una piattaforma a cui non si ha l'abbonamento, o di doverlo comprare o affittare online, di norma spendendo tra i 4 e i 9 euro. Succede soprattutto con i film vecchi o quelli meno conosciuti: a una redattrice è successo di recente con Il padre della sposa del 1950, che non si trova in streaming da nessuna parte. Per questioni di risparmio sul lungo periodo e per non ricorrere a siti di streaming illegali, alcuni hanno ricominciato a comprare DVD, Blu-ray e dispositivi per guardarli.



Come riportato dalla newsletter "Consumismi" de Il Post, è un fenomeno in qualche modo paragonabile al ritorno dei dischi in vinile a cui abbiamo assistito negli ultimi anni, con delle differenze. Nel caso dei DVD infatti, oltre al desiderio di possedere una propria libreria fisica, c'è anche l'esigenza di poter vedere in qualsiasi momento qualcosa che non si trova altrove o che potrebbe smettere di essere disponibile da un momento all'altro. C'è poi tutto il discorso legato a quella che viene chiamata “streaming fatigue”, ovvero quella sensazione di sopraffazione dovuta all'eccesso di contenuti spesso di scarsa qualità (adesso anche interrotti dalle pubblicità) e ai troppi abbonamenti, che sommati possono arrivare facilmente a costare decine di euro al mese.



A differenza dei vinili, però, il mercato dei DVD non è comunque un fenomeno che abbia portato a una richiesta sufficiente a stimolarne una nuova produzione: anzi, i negozi stanno smettendo di venderli, come nel caso di Best Buy, una catena statunitense conosciuta principalmente per quello, o di Netflix, che sempre negli Stati Uniti ha sospeso il proprio programma di noleggio DVD. Non è comunque un grande problema, visto che di solito chi compra DVD lo fa per avere a disposizione film o serie vecchi: in Italia si possono comprare ancora in negozi specializzati e nelle edicole, ma la disponibilità aumenta molto se si cerca anche in siti e negozi di usato. Su eBay – di solito quelli un po' più di nicchia – e su Vinted, dove vengono venduti da chi vuole liberare posto in casa ed è facile che costino anche pochi euro come questo, questo, questo o questo, ma anche nei mercatini.

A meno che non si abbia un vecchio lettore DVD funzionante in casa, il problema però è come vederli, visto che da anni ormai i computer portatili non hanno più il cassettino per i CD. In vendita si trovano ancora vari modelli di lettori DVD o Blu-ray a prezzi abbordabili, sottili e compatti e collegabili sia alla televisione che al computer. Sui social alcune persone parlano con soddisfazione anche dei lettori DVD portatili con schermo integrato (come questo, che ha buone recensioni), che hanno un aspetto molto vintage ma per i veri appassionati di cinema e serie non è il massimo, visto che lo schermo è solitamente più piccolo di quello di un computer. È compatto e più leggero di un computer però, e per chi ha deciso di rinunciare del tutto alle piattaforme e viaggia spesso può essere una soluzione.