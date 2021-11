E-commerce, Nexi annuncia la partneship con BigCommerce

Nexi-Bigcommerce, la laeder del paytech annuncia l'intesa con la piattaforma Open Saas

Nexi, la PayTech leader in Europa e il riferimento per i pagamenti digitali nel nostro Paese, annuncia di avere stretto un accordo strategico con BigCommerce, piattaforma ecommerce Open Saas leader a livello mondiale, in rapida crescita, già utilizzata da decine di migliaia di aziende B2B e B2C in 150 Paesi, compresi marchi affermati, e in numerosi settori merceologici: le due società uniscono le forze per supportare nelle vendite online esercenti, società B2B e B2C italiane.



La partnership, che segna l’inizio di una collaborazione a lungo termine tra i due player, porta una soluzione best in class ai clienti che vogliono vendere i propri prodotti sul web: la piattaforma ecommerce di BigCommerce e il gateway di pagamento XPay di Nexi, integrato come prefered partner in Italia, al servizio della digitalizzazione delle imprese italiane.



L’accordo consente a BigCommerce di rafforzare ulteriormente il proprio posizionamento al servizio delle imprese italiane grazie alla collaborazione con un player come Nexi, leader nei pagamenti instore, mentre alla PayTech permette di muovere un importante passo nel percorso di digitalizzazione dei clienti che già usufruiscono dei servizi della PayTech nei propri punti vendita. Le imprese italiane avranno accesso non solo a una piattaforma potente, scalabile, dotata di tecnologia affidabile ed efficiente in termini di tempo e di costi, ma anche alla soluzione di incasso online più utilizzata in Italia, targata Nexi, che unisce massima sicurezza, semplicità di utilizzo e affidabilità.



“Questa partnership, che si colloca in un importante percorso di sviluppo e rafforzamento della posizione di Nexi nel mercato e-Commerce, ci consente di ampliare significativamente il nostro presidio multicanale – dichiara Dirk Pinamonti, Head of eCommerce di Nexi – e di offrire alle imprese del nostro Paese un’occasione unica per sfruttare le opportunità di business offerte dal commercio digitale, canale che negli ultimi due anni ha registrato tassi di crescita importanti. Chi sceglierà BigCommerce con XPay integrato, potrà ottenere le migliori performance nel commercio elettronico”.



"La nostra partnership con Nexi illustra ulteriormente il nostro impegno a fornire ai commercianti l'accesso alle tecnologie di più alto livello e ai migliori service provider del settore - ha detto Jim Herbert, GM e vicepresidente di BigCommerce, EMEA. Nexi condivide il nostro desiderio di aiutare i commercianti a vendere di più e a crescere più velocemente per massimizzare il successo, e non vediamo l'ora di lavorare insieme per sostenere reciprocamente i clienti".