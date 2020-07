Eacb, rinnovato il board: Berry Marttin (Rabobank) nuovo presidente

L’olandese Berry Marttin, membro del Consiglio di Amministrazione di Rabobank, è il nuovo presidente della Associazione Europea delle Banche Cooperative (EACB). Resterà in carica per il prossimo biennio.

La nomina è avvenuta lo scorso 9 luglio in occasione della riunione del Comitato Esecutivo dell’EACB che riunisce 28 Associazioni di banche cooperative di 23 Paesi, riunione tenutasi in videoconferenza.

Nella stessa riunione, il Presidente di Federcasse, Augusto dell’Erba, è stato confermato tra i cinque componenti il Board dell’EACB. Un riconoscimento significativo per il Credito Cooperativo italiano. “Federcasse - ha detto il Presidente dell’Erba - ribadisce il proprio impegno a rafforzare l’Associazione Europea delle banche cooperative, una componente originale ed essenziale dell’industria bancaria europea che oggi detiene in media oltre il 20 per cento del mercato. “Al tempo stesso – ha detto il Presidente – Federcasse intende sollecitare, insieme alle altre banche cooperative europee, l’adozione da parte dei regolatori di adeguate misure che possano riconoscere nei fatti l’efficacia di un modello di banca che anche in questi mesi di emergenza sanitaria, si è dimostrato particolarmente resiliente ed anticiclico”.

Il nuovo Board dell’EAB, oltre al Presidente Marttin ed al presidente dell’Erba, è composto anche dal presidente uscente Gerhard Hofmann (membro del board della BVR – l’Associazione tedesca delle Banche Popolari e Raiffeisen) che assume la carica di Vice Presidente, da Pierre Edouard Batard (CEO della Confederazione Nazionale del Crédit Mutuel) e da Johannes Rehulka, Direttore generale dell’Austrian Raiffeisen Verband.

Le Banche Cooperative europee sono oggi una realtà diffusa a livello continentale, con oltre 2.800 banche al servizio di 209 milioni di clienti. Con oltre 84 milioni di soci (1 cittadino europeo su cinque è socio di una banca cooperativa) 52 mila sportelli e 712 mila collaboratori.