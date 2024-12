Easyjet prende il volo e scommette su Napoli e Roma Fiumicino: in arrivo 150 nuove assunzioni grazie alle rotte avute da Ita e Lufthansa

Easyjet 150 nuove assunzioni grazie alle rotte avute da Ita e Lufthansa

Nuove assunzioni per Easyjet. La compagnia low cost britannica ha infatti in programma di assumere circa 150 persone nelle sedi di Napoli e Roma Fiumicino. "In realtà le nuove rotte che abbiamo rilevato dopo l'accordo tra Ita e Lufthansa- ha spiegato Lorenzo Lagorio, country manager per l'Italia- sono su Linate oltre che su Fiumicino ma abbiamo avuto molte richieste di spostamento dell'aeroporto milanese da parte di nostri dipendenti per cui le nuove assunzioni saranno su altri scali". A partire da fine marzo, Easyjet porterà cinque aeromobili aggiuntivi a Milano Linate, di cui tre in wetleasing con Ita, e tre a Roma Fiumicino che fanno parte dei remedy identificati da Bruxelles per il corto raggio dopo il deal tra Ita Airways e Lufthansa. L'Italia diventerà così il secondo mercato della compagnia aeree dopo l'Inghilterra con 38 aerei basati. A Linate ci saranno altri 120 dipendenti diretti fra assistenti di volo e piloti, e altri 130 con base a Fiumicino.

"Da oggi abbiamo messo in vendita 27 nuove rotte per la prossima estate- ha detto ancora Lagorio- di cui 21 operate dalle nuove basi: 16 saranno operate da Milano Linate e 5 da Fiumicino, portando a 21 il numero delle rotte disponibili da Linate e a 16 quelle da Fiumicino, con una aumento della capacità rispettivamente del 145% e del 35%". Ci saranno però anche alcune cancellazioni di rotte come quelle da Bologna e da Comiso mentre saranno implementate quelle da e per Rimini. Le nuove rotte collegheranno Linate con Vienna, Bruxelles e Francoforte, come parte dell'accordo fra Ita e Lufthansa. Da Fiumicino si aggiungono le rotte verso Amburgo, Francoforte, Monaco, Zurigo e Bruxelles. Inoltre tra Linate e Parigi (Orly e Charles de Gaulle) la compagnia opererà fino a 4 voli giornalieri. L'investimento per la moltiplicazione delle rotte dovrebbe essere intorno ai 500 milioni di euro.