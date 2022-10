Ecco come risparmiare sulle bollette con i consigli dell'agenzia Enea

Carobolletta, come risparmiare: le 10 regole

Come risparmiare sulle bollette? Questa è la domanda che tutti ci facciamo e alla quale ha risposto Enea, l'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile, con un elenco di dieci regole pratiche per le famiglie che riguarda soprattutto come riscaldare al meglio le proprie abitazioni, risparmiare in bolletta e salvaguardare l'ambiente abbattendo le emissioni di C02.

Eccole:

1. Manutenere gli impianti di riscaldamento.

2. Mantenere costante la temperatura degli ambienti: bastano 19° per garantire un ambiente confortevole in casa, inoltre per ogni grado in meno si risparmia fino al 10% sui consumi di combustibile. Usare le pompe di calore, cioè i climatizzatori, anche per riscaldare gli ambienti domestici al posto del gas metano e della caldaia: in termini pratici si otterrebbe un vantaggio di circa 200 euro.

3. Tenere sotto controllo le ore di accensione del riscaldamento: le nuove regole riducono di un'ora i tempi di accensione finora consentiti. Inoltre, l'Italia è stata divisa in 6 zone climatiche, ciascuna con orari di accensione e spegnimento del riscaldamento diversi, bisogna quindi controllare in quale delle sei zone climatiche d’Italia si vive.

4. Installare pannelli riflettenti tra muro e termosifone, anche un semplice foglio di carta stagnola contribuisce a ridurre le dispersioni verso l’esterno.

5. Schermare le finestre durante la notte, persiane e tapparelle o anche tende pesanti riducono le dispersioni di calore verso l’esterno.

6. Evitare ostacoli davanti ai termosifoni.

7. Non lasciare le finestre aperte troppo a lungo.

8. Fai un check-up alla tua casa.

9. Installa valvole termostatiche.

10. Scegli soluzioni di ultima generazione.

L'Enea suggerisce consigli pratici anche riguardo agli elettrodomestici: lavastoviglie e lavatrice, ad esempio, dovrebbero essere usate una volta al giorno. Accumulare le stoviglie del pranzo, della colazione e della cena e fare un unico lavaggio. La lavatrice, invece, anziché un lavaggio al giorno, dovrebbe passare a un lavaggio ogni due giorni. Il risparmio sarebbe di circa 130 euro annui.

Infine, un risparmio di 190 euro all'anno sulla bolletta del gas si può ottenere semplicemente riducendo la la durata della doccia di 2/3 minuti e riducendo di 2/3 gradi la temperatura dell'acqua.