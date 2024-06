Ecobonus, boom per le auto elettriche: i fondi sono già esauriti

Auto elettriche, al via gli incentivi Ecobonus: impegnato il 66,6% delle risorse

Partono con il botto le prenotazioni delle auto elettriche con gli Ecobonus. Sono già finite - in meno di nove ore dall'apertura della piattaforma Ecobonus del Mimit - tutte le risorse disponibili per le prenotazioni degli incentivi sulle auto elettriche per un ammontare complessivo di 201.042.172 euro. "Si delinea un successo per la campagna di incentivi del governo a favore delle auto elettriche che, contrariamente a quanto era avvenuto in passato, vedono per la prima volta un grande interesse del pubblico", commenta all'ANSA il presidente del Centro Studi Promotor, Gian Primo Quagliano.