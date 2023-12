Ecofin, intesa storica: raggiunto l'accordo sul Patto di stabilità

I ministri dell'Economia dell'Ue, a quanto si apprende da fonti europee, hanno raggiunto l'intesa sul nuovo Patto di Stabilità. L'Ecofin ha dato via libera alla riforma del Patto di stabilità, che prevede nuove regole "realistiche, equilibrate, adatte alle sfide presenti e future". Lo scrive su X la presidenza di turno dell'Ue, detenuta dalla Spagna. Come anticipato da Affaritaliani.it il ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti ha espresso durante l'Ecofin in videoconferenza l'assenso dell'Italia alla proposta di riforma del patto di stabilità sul tavolo oggi. "In uno spirito di compromesso, abbiamo deciso di acconsentire" alla proposta di riforma, ha detto poco fa il ministro durante la videoconferenza.