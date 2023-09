Edison, la joint venture con la trentina Bm. Aumenta la capacità fotovoltaica

Edison, così crescerà nel solare e nel settore industriale. Ecco il piano del gruppo

Edison Next ha siglato un importante accordo nel settore delle energie rinnovabili con la trentina Bm. Il gruppo si appresta a crescere nel solare grazie ad una joint venture che gli permetterà di passare dal 49% fino al 100% con l'obiettivo finale di mettere a terra - si legge su Il Sole 24 Ore - 500 MW di capacità fotovoltaica in cinque anni. L'alleanza è concretizzata dalla newco Nyox, in cui sono confluiti asset chiave di Polytech, la controllata di Bm. Sarà dotata, tra l'altro, di una piattaforma proprietaria per la gestione intelligente da remoto degli impianti fotovoltaici.

Avrà inoltre - prosegue Il Sole - una capacità logistica che le permetterà di essere particolarmente reattiva: tutti elementi che hanno convinto Edison Next, guidata da Giovanni Brianza, della bontà dell'investimento. Nel dettaglio la joint venture vedrà inizialmente Polytech in maggioranza, anche se Foro Buonaparte avrà comunque una minoranza molto qualificata con una partecipazione del 49%.