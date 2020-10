Educazione finanziaria, Passero (Alleanza Assicurazioni): “Soluzioni nuove all’insegna della sostenibilità”

Alleanza Assicurazioni ha presentato le 4 leve strategiche la ripresa sostenibile del Paese: educazione finanziaria, consulenza di valore, crescita della Rete e nuova generazione di offerta.

Alleanza Assicurazioni, punto di riferimento delle famiglie italiane per risparmio, investimento, previdenza e protezione, grazie ad un mindset digitale si conferma resiliente alla crisi e prosegue il suo percorso di crescita anche durante l’emergenza Covid -19.

Oggi 9 polizze su 10 sono full digital e il 97% delle liquidazioni Vita è totalmente digitale: sono questi i risultati della strategia di trasformazione digitale di Alleanza, ulteriormente accelerata in questa fase con 12.000 consulenti operativi anche a distanza.

Ciò ha portato a risultati record per la Compagnia: la Nuova Produzione cresce dell’1% nel primo semestre 2020, rispetto allo stesso semestre dell’anno precedente, pur in un mercato a segno negativo (-16%), e raggiunge quota 1,3 miliardi di Euro. Nei primi sei mesi del 2020 Alleanza registra anche una crescita nella Raccolta Premi Lordi, che raggiunge quota 2,8 miliardi di Euro (+3% vs 1H 2019).

Marco Sesana, Country Manager & CEO Generali Italia e Global Business Lines ha dichiarato: “Alleanza è una compagnia di grande tradizione, che ha saputo rinnovarsi costantemente e crescere, anche in questo contesto sfidante, diventando una delle eccellenze per il Gruppo Generali e per tutto il settore assicurativo. Durante l’emergenza è stata capace di implementare uno dei più grandi programmi di digitalizzazione che le ha permesso di abilitare in brevissimo tempo tutta la Rete a lavorare da remoto e proseguire il suo impegno per l’educazione finanziaria, con una forte attenzione alla formazione dei giovani, delle famiglie e dei propri consulenti. Questo per noi significa fare bene impresa con un impatto positivo sulla vita delle persone e delle comunità”.

Per la ripresa sostenibile del Paese, Alleanza punta su 4 leve strategiche: educazione finanziaria, consulenza di valore, crescita della Rete e una nuova generazione di offerta.

Davide Passero, Amministratore Delegato di Alleanza Assicurazioni, ha introdotto: “Alleanza è la quinta compagnia Vita del Paese. Abbiamo un modello unico sul mercato con una componente giovane e femminile importanti, data la nostra attenzione ai temi diversity e inclusion. La crescita è stata costante in cinque anni ed è proseguita anche durante il COVID con un fatturato a 2.8 milioni di euro (+3%), grazie a una trasformazione digitale iniziata negli anni passati e alla remotizzazione dell’attività. È necessario promuovere una cultura finanziaria (obiettivo dell’agenda di sostenibilità 2030) e una consulenza con competenze, una delle nostre quattro leve strategiche”.

“Il reddito reale e nominale delle famiglie italiane è calato. La sensazione è che la situazione stia peggiorando. È aumentato il risparmio precauzionale, a fine 2020 il tasso di risparmio dovrebbe superare il 16%. Si stanno verificando dei cambiamenti nelle abitudini di consumo perché le aspettative sul New Normal riguardano effetti percepiti come permanenti. I giovani italiani, rispetto ai coetanei europei, sono pessimisti. Sono calati i consumi e le aspettative di ripresa sono a medio termine, perché le persone intravedono possibilità di ripresa solo dal 2022. È aumentata la preferenza per la liquidità, considerata uno strumento di protezione contro la perdita di valore della ricchezza finanziaria. Gli italiani dovranno affrontare molte sfide che riguardano la capacità di resistere a shock finanziari individuali e collettivi”, ha spiegato Nadia Linciano, Responsabile dell’Ufficio Studi Economici della Consob e componente del Comitato per la programmazione e il coordinamento di educazione finanziaria. “L’educazione finanziaria rappresenta uno strumento importante per fronteggiare meglio tali shock. Ad oggi le conoscenze finanziarie sono scarse. L’educazione finanziaria deve raggiungere una platea ampia e potenziare il financial control. COVID-19 ha creato nuove sfide come il rischio di esclusione finanziaria o di scelte scorrette dettate dall’accelerazione della digitalizzazione dei servizi finanziari. Bisogna puntare sulla finanza sostenibile per aumentare la resilienza dei sistemi economici”.

In particolare, a Ottobre con il suo “Programma Nazionale di Educazione Finanziaria” Alleanza aderisce al Mese dell’Educazione Finanziaria 2020, promosso da MEF e MIUR attraverso il Comitato per la programmazione e il coordinamento delle attività di educazione finanziaria.

La Compagnia prosegue il proprio impegno nella sostenibilità su temi ad alto impatto sociale e lancia “Valore Evergreen” e “Smart Evergreen”: le nuove soluzioni di risparmio e investimento che coniugano solidità, modularità e sostenibilità.

Attraverso l’offerta Evergreen, la Compagnia rafforza la partnership con WWF, avviata nel 2012, e dà vita al Bosco Evergreen di Alleanza: 1.000 alberi sempreverdi saranno piantati in 3 oasi WWF su tutto il territorio nazionale.

Le leve strategiche di Alleanza, per una ripresa sostenibile del Paese al fianco di clienti e comunità

Educazione Finanziaria: un valore per lo sviluppo del Paese e del settore assicurativo

Alleanza prosegue il suo impegno per promuovere la diffusione di una maggiore educazione finanziaria attraverso iniziative dedicate sia ai territori e alle famiglie, che ai propri consulenti.

Il Programma Nazionale di Educazione Finanziaria di Alleanza propone seminari gratuiti sul territorio per diffondere la conoscenza dei temi legati a mercati finanziari, previdenza e protezione. Dal 2019 Investment Day, Protection Day e Previdenza Day hanno coinvolto oltre 50.000 persone in 500 appuntamenti in tutta Italia.

Alleanza ritiene che l’educazione finanziaria dei risparmiatori debba essere sostenuta da un’alta professionalità della propria Rete, per questo promuove l’abilitazione dei propri professionisti alla certificazione di Consulenti Finanziari: ne conta già 1.900, di cui 138 hanno ottenuto l’abilitazione durante periodo Covid.

Consulenza di Valore: per offrire un’esperienza memorabile ai propri clienti

Stile Alleanza è il distintivo modello di relazione fondato su: forti competenze assicurative e finanziarie; tecnologia digitale “iTech”; tocco personale “iTouch” attraverso un’assistenza in presenza e a distanza.

L’attenzione ai bisogni dei clienti porta oggi a realizzare 80.000 check up al mese con report di consulenza personalizzati.

Anche quest’anno la raccomandabilità della Compagnia da parte dei clienti (Net Promoter Score) è cresciuta rispetto al 2019, raggiungendo quota 21 punti.

Crescita della Rete: investimenti in formazione e piano assunzioni

Per selezionare, formare e attrarre giovani talenti da avviare alla professione di consulente assicurativo di nuova generazione, la Compagnia ha attivato il programma “Generazione Alleanza”. L’obiettivo 2022 del piano di assunzioni della Compagnia, avviato nel 2019, è di 900 risorse. Di queste, ad oggi, se ne contano già 510, di cui 210 durante il contesto Covid-19.

La Compagnia ha inoltre intrapreso un intenso programma di formazione rivolto ai suoi consulenti con oltre 1 milione di ore di formazione erogate ogni anno -intensificato durante il periodo Covid - per sviluppare nuove competenze assicurative, finanziarie, relazionali e digitali.

Nuova generazione di offerta: le soluzioni di risparmio e investimento Evergreen

Le due soluzioni “Smart Evergreen” e “Valore Evergreen” presentano una componente di investimento opportunamente diversificato che permette al cliente di fare affidamento sulla solidità della Gestione Separata Fondo Euro San Giorgio, e su una componente sostenibile, dal punto di vista di impatto ambientale, attraverso il Fondo GIS EuroGreen & Sustainable Bond.

Il 50% del capitale viene investito nella storica Gestione Separata Fondo Euro San Giorgio che presenta una composizione del portafoglio prevalentemente obbligazionaria. Il restante 50% dei premi versati viene investito nella Linea Soluzione Patrimonio, composta da 3 OICR (FAIO, FAB, FAO) e dal Fondo GIS Euro Green & Sustainable Bond che investe in aziende sostenibili e certificate.

Smart Evergreen è un piano di risparmio che si adatta alle diverse necessità con versamenti periodici personalizzati, a partire da 180 euro al mese.

Smart Evergreen permette anche di effettuare versamenti aggiuntivi e di aumentare o diminuire i versamenti a seconda delle possibilità ed esigenze. È possibile saltare una rata o riscattare (dopo il primo anno) il capitale versato, tutto o in parte.

Valore Evergreen è la soluzione di investimento dedicata a coloro che desiderano ottenere un rendimento stabile e continuo nel tempo su un orizzonte temporale di almeno cinque anni; vi è, inoltre, la possibilità dopo un anno di accedere agevolmente al proprio capitale. Si può accedere al prodotto con un versamento iniziale di soli 5.000 €.

Su Smart Evergreen e Valore Evergreen è possibile abbinare, a scelta del cliente, due tipologie di coperture assicurative di protezione: