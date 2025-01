In Egitto l'Italia in cattedra per insegnare l'efficientamento energetico

L’Italia esporta le proprie competenze nell’efficientamento energetico: la Banca Europea per la Ricostruzione e lo Sviluppo (BERS) ha infatti affidato alla prima società privata di engineering italiana Proger il ruolo di consulente principale per un innovativo programma di formazione volto a promuovere l'efficienza energetica nel settore petrolifero egiziano. L'iniziativa, presentata al Cairo, prevede un percorso formativo avanzato dedicato al personale del Ministero del Petrolio e delle Risorse Minerarie (MoPMR) e dell'Egyptian General Petroleum Corporation (EGPC).



Il programma finanziato dalla BERS, oltre a fornire una formazione specialistica sulle più moderne pratiche e tecnologie di risparmio energetico, stabilirà anche il quadro di riferimento per la certificazione ISO 50001 – Sistemi di Gestione dell’Energia di alcuni impianti selezionati, segnando un importante passo avanti nella modernizzazione del settore energetico egiziano.

Il workshop di presentazione del programma

Al workshop di presentazione hanno partecipato Mark Davis, BERS - Direttore Generale della Regione Sud-Orientale del Mediterraneo; Lorenzo Vingut Harrington, Team Leader per la Transizione Verde e Sostenibile della delegazione UE in Egitto, Moataz Atef, Sottosegretario del Ministero del Petrolio e Portavoce Ufficiale e Alaa El Batal, Primo Sottosegretario per HSE, Sicurezza dei Processi, Efficienza Energetica e Clima.

Per Proger sono saliti sul palco Salvatore Carollo e Sauro Pasini, due dei maggiori esperti italiani di oil & gas e sostenibilità energetica, che saranno i principali docenti del programma. A loro si è unita Özlem Kıldır, CEO e fondatore della società partner dell'iniziativa Profinstance, con oltre 20 anni di esperienza nel project finance e nel finanziamento dello sviluppo sostenibile.

Della Giovampaola (Proger): "Un nuovo capitolo del nostro sviluppo nella regione"

“Questo progetto rappresenta un nuovo capitolo dello sviluppo di Proger nella regione, - ha dichiarato Mauro Della Giovampaola, Director of International Business Operations di Proger - Il contratto testimonia la costante dedizione di Proger nel promuovere soluzioni sostenibili e a basse emissioni in settori chiave, consolidando ulteriormente il nostro ruolo come partner multidisciplinare in Nord Africa e Medio Oriente”.

I dettagli del programma di formazione sviluppato da Proger

Il programma di formazione sviluppato da Proger è condotto da docenti specializzati in efficienza energetica, auditor certificati ISO 50001 ed esperti nel settore petrolifero egiziano, tra cui Giuseppe Galassini, un accademico senior nel campo. Il corso prevede una combinazione di formazione pratica, audit energetici e lo sviluppo di strumenti di monitoraggio applicati in contesti reali come raffinerie, impianti petrolchimici e impianti di trattamento del gas.



L'obiettivo è fornire a ingegneri e team di manutenzione le competenze necessarie per identificare, valutare e implementare soluzioni efficaci per il risparmio energetico, dalle singole attrezzature all'integrazione dell'intero impianto, facilitando la transizione del settore verso un modello più sostenibile e consapevole dei cambiamenti climatici.

“Proger guiderà i partecipanti nella creazione di proposte di progetto e nella definizione delle priorità degli investimenti per il risparmio energetico, garantendo così un trasferimento di conoscenze pratico e d'impatto. - conclude Della Giovampaola – Grazie al sostegno della Comunità Europea e alla stretta collaborazione con le istituzioni egiziane, Proger fornirà un programma innovativo in grado non solo di ridurre le emissioni di gas serra, ma anche di sviluppare nuove capacità nel settore energetico dell’Egitto per conseguire obiettivi di sostenibilità a lungo termine”.