Egitto, morto a 91 anni il miliardario Onsi Sawiris: fondatore di Orascom

Onsi Sawiris, l'uomo d'affari egiziano, a capo di Orascom General Contracting and Trade, conosciuta come Orascom Construction Industries, è morto all'età di 91 anni, secondo quanto riportano i media egiziani. Aveva fondato la società di costruzioni, telecomunicazioni e turismo, scienza e tecnologia e industria nel 1976. Nel 2017 Forbes stimava il suo patrimonio personale in 1,2 miliardi di dollari.

Sawiris, capo patriarca della famiglia egiziana dei Sawiris e membro della comunità copta egiziana, era nato il 14 agosto 1930 al Cairo, dove nel 1950 si è laureato in agraria e dove ha iniziato a lavorare in un'azienda privata che si occupava di pavimentazione stradale e scavo di canali d'irrigazione, azienda poi nazionalizzata. Sawiris rimase a capo dell'azienda per cinque anni prima di trasferirsi in Libia nel 1966, dove lavorò come appaltatore prima di tornare in Egitto a metà degli anni '70, riuscendo ad entrare nelle grazie dell'allora presidente Anwar Sadat.

Nel 1976 fondò Orascom, le cui varie società di costruzioni, telecomunicazioni e turismo, scienza e tecnologia e industriali sono gestite dai suoi tre figli, Naguib Sawiris, Nassef Sawiris e Samih Sawiris, tutti e tre educati in Europa e Stati Uniti. L'attività dell'azienda si è ampliata negli anni '80 e '90, includendo turismo, hotel, servizi informatici e telecomunicazioni. Nel 2003, la famiglia Sawiris deteneva i tre maggiori titoli per capitalizzazione di mercato alla borsa del Cairo: Orascom Telecom, Orascom Construction Industries e MobiNil. Oggi il gruppo è uno dei brand aziendali più noti in Egitto ma anche a livello internazionale.