Elezioni Usa 2024, i mercati puntano su Trump. Il dollaro a Tokyo vola

Elezioni Usa 2024, Trump verso la vittoria: il dollaro vola a Tokyo

Se negli Usa è ancora attesa febbrile per sapere chi sarà il prossimo inquilino della Casa Bianca, il mercato - evidenziano gli analisti - ha reagito con forza all'annuncio dei primi Stati americani vinti da Trump. "I mercati iniziano a scommettere sul tycoon. Ha vinto con un margine superiore al previsto in Florida, uno Stato molto popolato, il che rafforza le aspettative di risultati repubblicani migliori del previsto in altre parti del Paese", ha dichiarato Yugo Tsuboi, capo stratega di Daiwa Securities, citato da Bloomberg. Il dollaro è balzato di circa l'1,5% rispetto allo yen e all'euro nelle contrattazioni asiatiche, spinto dagli annunci dei primi Stati dove Donald Trump è già stato dichiarato vincitore.

Dopo qualche ora di contrattazione a Tokyo il biglietto verde ha guadagnato l'1,7% rispetto la valuta giapponese, assestandosi sui 154,21 yen per dollaro, e l'1,67% rispetto alla valuta europea, a 0,9302 euro per dollaro. Le elezioni statunitensi stanno peraltro alimentando le montagne russe nel trading: il dollaro era sceso bruscamente alla vigilia del voto, sulla scia dei sondaggi che sembravano favorire la candidata democratica, Kamala Harris, prima di subire una brusca inversione di tendenza con gli exit poll più recenti, diffusi dopo l'inizio del voto.