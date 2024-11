Elezioni Usa, Harris o Trump? La tensione è alta a Wall Street: "Con il tycoon possibile scontro con la Fed, ma la candidata dem frenerebbe i mercati"

Elezioni Usa, cosa cambia a Wall Street?

A poche ore dall’esito delle elezioni americane, Wall Street è in fibrillazione. Gli investitori attendono di capire come le politiche economiche di Trump o Harris potrebbero trasformare il mercato azionario in caso di vittoria dell’uno o dell’altro. Al momento, tutto è in bilico, ma si possono già intravedere le possibili conseguenze di entrambi i risultati.

Parlando con Affaritaliani.it, Saverio Berlinzani, Senior Analyst di ActivTrades, ha analizzato gli ipotetici scenari. Secondo l'esperto, i sondaggi mostrano "una leggera preferenza verso Harris", ma avverte: "Sappiamo però, dal recente passato, quanto tali sondaggi rischino di essere totalmente fuorvianti. Noi comunque riteniamo che alla fine la spunterà Trump."

E se fosse davvero lui a vincere? In quel caso Berlinzani prevede un "iniziale effetto positivo per Wall Street e per il dollaro, poiché il Tycoon sembrerebbe intenzionato a immettere nuova liquidità sui mercati." Tuttavia, ritiene anche che questo aumento di liquidità potrebbe alimentare l'inflazione e portare a un possibile scontro con la Fed, che, a fronte di un rialzo dell'inflazione, potrebbe intervenire con un aumento dei tassi di interesse. "Inoltre, con Trump, l’America potrebbe isolarsi da un punto di vista geopolitico", aggiunge Berlinzani.

Ma cosa succederebbe se fosse Kamala Harris a vincere? Secondo l'analista "l’elezione della Harris potrebbe inizialmente deprimere Wall Street, almeno temporaneamente, per effetto della promessa elettorale di rialzo delle imposte per i redditi alti, con maggiore controllo fiscale e sui conti pubblici." Inoltre, Harris porterebbe un maggiore controllo su questioni internazionali, con implicazioni geopolitiche che potrebbero influenzare i mercati.

La conclusione per ora è una sola: "Percentualmente è difficile fare previsioni sull’entità dei movimenti dei mercati in un caso o nell’altro." Per il momento i mercati devono restare con il fiato sospeso, ma è chiaro che, a prescindere dal vincitore, il futuro si preannuncia alquanto agitato.