Elisabetta Franchi tradita dal compagno: "Si è innamorato di un'altra"

Elisabetta Franchi e la rottura con il compagno Alan Scarpellini. La confessione sui social

Nel mondo dello showbiz, ma anche della moda, ogni storia d'amore che arriva al capolinea diventa presto virale, ma nel caso della stilista Elisabetta Franchi, è stata lei stessa a "sbandierare" la rottura sui propri profili social. Dopo quindici anni insieme, la stilista bolognese e il compagno di lunga data Alan Scarpellini si separano e a confessarlo è la stessa Franchi, che nei commenti sotto i sui post confessa il tradimento dell'ex compagno in modo che nessuno si aspettava.

Fronteggiando direttamente le voci e i sospetti dei suoi follower, la Franchi non ha esitato a spiegare le ragioni della rottura. "Si è innamorato di un'altra donna," ha dichiarato con un misto di dispiacere e franchezza, aggiungendo che sarebbe stato più semplice se lui avesse avuto il coraggio di dirlo per primo.

Ma i commenti non sono finiti lì, perché la Franchi a chi le chiedeva: "Ma il marito dov'è finito?" ha risposto: "Finito". E a un'altra ha scritto: "Non era mio marito per fortuna… ma ho fatto un bellissimo bambino con lui, il nostro Leone. Ma lui è fuori, chi non rispetta non merita, ogni donna dovrebbe capirlo". E poi un altro scambio: "Le corna stanno bene su tutte", "Anche su di me". "Il circo più avanti, nel mio castello vige una regola: rispetto" ha commentato anche l'imprenditrice.

Pur non essendo sposati, i due erano legati dalla nascita del figlio Leone. Tuttavia, Elisabetta sottolinea che nonostante il legame creato, la mancanza di rispetto è un confine che non può essere ignorato, ribadendo con fermezza che chi non rispetta non merita attenzione o considerazione, una lezione che spera venga accolta da tutte le donne.