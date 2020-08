Elisabetta Romano è il nuovo Amministratore Delegato di Telecom Italia Sparkle

TIM informa che Il Consiglio di Amministrazione di Telecom Italia Sparkle, riunitosi oggi, ha cooptato Elisabetta Romano affidandole l’incarico di Amministratore Delegato della Società.

L’ing. Elisabetta Romano matura un’esperienza trentennale nel settore delle Telecomunicazioni, IT e Media ove ricopre ruoli di crescente responsabilità, occupandosi di strategie aziendali con un approccio orientato allo sviluppo ed alla trasformazione del settore, in ambienti e contesti particolarmente sfidanti, in Italia e all’estero. Ha iniziato a lavorare nel 1987 come Software Developer per Alcatel. In pochi anni, ha ricoperto vari ruoli tecnici divenendo prima System Engineer e successivamente Head of System Engineer; operando sia nella sede di Antwerp (Belgio) che in quella di Milano.

Il 1° luglio 2018 entra a far parte del Gruppo TIM con il ruolo di Chief Technology Officer, con la responsabilità di assicurare a livello di Gruppo l’innovazione tecnologica, l’evoluzione delle Reti e dell’Information Technology a sostegno del percorso di trasformazione digitale. Successivamente, nel novembre 2019 viene nominata Responsabile della funzione Chief Innovation & Partnership Office.

Oggi il Consigli di Amministrazione di Telecom Italia Sparkle le ha affidandato l’incarico di Amministratore Delegato della Società. Elisabetta Romano risulta titolare di 70.000 azioni ordinarie TIM.