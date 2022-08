Elon Musk: "La Tesla AGV entro l'anno, ma gas e petrolio serviranno a lungo"

Mobilità: Musk, Tesla a guida autonoma entro l'anno

Il fondatore della casa automobilistica Tesla, Elon Musk, ha dichiarato oggi lunedì, 29 agosto, che mira ad avere Tesla a guida autonoma pronte entro la fine dell’anno e spera che possano essere ampiamente diffuse negli Stati Uniti e possibilmente in Europa, fermo restando le necessarie autorizzazioni legali. Il gigante dell’automotive green statunitense sta combattendo contro l’agguerrita concorrenza cinese di settore che ha fatto della guida autonoma un punto focale del proprio sviluppo.

Mobilità: Musk, il mondo ha ancora bisogno di gas e petrolio

Il mondo deve continuare a estrarre petrolio e gas per sostenere la civiltà, sviluppando al contempo le fonti di energia sostenibili, ha detto ai giornalisti il fondatore di Tesla, Elon Musk in una conferenza stampa in Norvegia. “Realisticamente penso che dobbiamo usare petrolio e gas a breve termine, perché altrimenti la civiltà crollerà”, ha detto Musk a margine di una conferenza sull’energia nella città meridionale di Stavanger. Alla domanda se la Norvegia dovrebbe continuare a estraree petrolio e gas, Musk ha detto: “Penso che alcune ulteriori esplorazioni siano giustificate in questo momento”. “Una delle sfide più grandi che il mondo abbia mai dovuto affrontare è la transizione verso l’energia sostenibile e verso un’economia sostenibile”, ha affermato. “Ci vorranno alcuni decenni per essere completata.”