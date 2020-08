Embraco, un anno di Cigs per 400 lavoratori

Il ministero del Lavoro ha autorizzato, con accordo sindacale, un anno di cassa integrazione straordinaria per cessazione per i 400 lavoratori della ex Embraco di Riva di Chieri. La decisione - informano Fim, Fiom e Uilm di Torino - è stata comunicata durante un incontro in teleconferenza organizzato dal ministero dopo le pressanti richieste sindacali. Gli ammortizzatori sociali sono stati autorizzati in modo retroattivo per coprire il periodo che ha seguito il fallimento dichiarato dal Tribunale di Torino, e partono dal 23 luglio.