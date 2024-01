Enel, finanziamento da 560 mln per lo stabilimento 3Sun di Catania

L'Italia e, di conseguenza, l'Unione Europea hanno compiuto un nuovo passo significativo verso la transizione energetica, la sicurezza e l'autonomia energetica. La gigafactory 3Sun di Catania, dedicata alla produzione di celle e moduli fotovoltaici di Enel Green Power, ha ottenuto un finanziamento di 560 milioni di euro per espandere la sua capacità produttiva. Da un attuale livello di 200 megawatt, si prevede di raggiungere una produzione annuale di circa 3 gigawatt entro la fine del 2024. Questo renderà la fabbrica catanese il più grande sito produttivo di celle e moduli solari in Europa, secondo quanto riportato da Mf.

Il finanziamento è stato realizzato grazie alla collaborazione tra la Banca europea per gli investimenti (BEI), supportata da InvestEU, e un consorzio di banche italiane, guidato da UniCredit e composto da Ber Banca (Corporate e Investment Banking) e Banco BPM, con il supporto della garanzia green di Sace. In dettaglio, l'accordo comprende un prestito di 47,5 milioni di euro dalla BEI, affiancato da un prestito di 147,5 milioni di euro da UniCredit, garantito all'80% da Sace Green, e un prestito di 85 milioni di euro per il pagamento dell'Eva. Della somma di 147,5 milioni, la BEI si è impegnata a erogare 118 milioni di finanziamenti intermediati a UniCredit, agevolando così le condizioni di prestito per 3Sun.

La gigafactory 3Sun contribuirà in modo significativo all'obiettivo europeo di produrre quasi 600 GW di energia solare nell'UE entro il 2030, riducendo la dipendenza dalle importazioni di gas e diversificando gli approvvigionamenti di componenti fotovoltaiche al di fuori della Cina. Inoltre, il piano di investimento nel sito di Catania favorirà la rilocalizzazione della catena del valore del settore fotovoltaico in Europa, potenziando l'hub tecnologico della Valle dell'Etna e stimolando la crescita economica in Sicilia attraverso la creazione di posti di lavoro diretti e opportunità di lavoro indirette.

L'operazione a sostegno di Enel Green Power, oltre a generare energia pulita sufficiente a soddisfare le esigenze di un milione di famiglie all'anno, favorirà lo sviluppo di tecnologie solari ad alta efficienza e di prossima generazione in Europa. La gigafactory 3Sun combinerà ricerca e innovazione per produrre moduli fotovoltaici bifacciali ad elevate prestazioni che catturano la luce solare da entrambi i lati. Inoltre, l'impianto di produzione fotovoltaica a Catania sarà il più automatizzato al mondo, operante in regime di ciclo continuo 24/7 per 365 giorni l'anno.