Enel, Ikea punta al fotovoltaico di 3Sun. Ma NextEnergy è in vantaggio

Enel, la partnership per 3Sun: si sfidano Ikea e NextEnergy

Enel è alla ricerca di un partner strategico per il fotovoltaico. L'idea del gruppo guidato da Flavio Cattaneo è quella di trovare un socio per cedere il 50% della gigafactory di Catania 3Sun. All'operazione - si legge su Il Corriere della Sera - sarebbero interessate in particolare due società: si tratta di NexTenergy Capital, che al momento sembra la favorita, ma c'è anche stato un sondaggio approfondito da parte di Ikea. La cordata favorita, assistita da Banca Imi del gruppo Intesa Sanpaolo, sta dialogando con Rothschild, advisor dell’Enel, e l’accordo, che prevede la vendita del 50% attraverso un aumento di capitale, potrebbe essere firmato anche prima di Natale. Il prezzo, che in base a una prima stima secondo rumors valutava in 500 milioni il 100% di 3Sun, è difficile da stabilire in quanto la società non ha ancora dati di bilancio finali.

La fabbrica 3Sun - prosegue Il Corriere - produce pochi Megawatt di pannelli fotovoltaici ma stanno per essere completati i lavori di ampliamento per portarla a salire nel 2024 fino a 3 Gigawatt all’anno. Ikea è nel settore fotovoltaico in Svezia, Francia, Australia, Italia, Germania, Svizzera, Belgio, Polonia e Regno Unito. A maggio ha firmato un accordo di fornitura con Meyer Burger grazie al quale il produttore svizzero potrà espandere la produzione di pannelli negli Stati Uniti. Ora Ikea è interessata ad avere un fornitore europeo, che ha individuato in 3Sun, per far crescere la sua offerta "Solstrale" di soluzioni fotovoltaiche residenziali, che va dalla vendita di pannelli alla loro installazione. L’investimento complessivo dell’Enel per 3Sun ammonta a circa 700 milioni, di cui circa 90 milioni provenienti dal Pnrr, e un finanziamento dell’Unione europea di 99 milioni, per far diventare lo stabilimento catanese la più grande fabbrica europea di pannelli solari.