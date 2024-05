Enel mette nel mirino Electricity North West, ma spuntano altri 6 interessati

Enel mette nel mirino Electricity North West

L’inglese Electricity North West finisce nel mirino di Enel. Secondo le indiscrezioni, la società guidata da Flavio Cattaneo potrebbe essere interessata a presentare un'offerta per acquisire l'azienda britannica di distribuzione di energia elettrica. Le prime offerte indicative per l'acquisizione potrebbero essere presentate all'inizio di maggio.

Enel, però, dovrà vedersela con altri aspiranti acquirenti: il gruppo energetico di Abu Dhabi, Taqa, Iberdrola, Engie, il gruppo di Hong Kong CK Infrastructure, il fondo pensione canadese Cdpq, assistito da Morgan Stanley come consulente per preparare un'offerta, e infine, come riporta Milano Finanza, un consorzio composto da Kkr e il fondo pensione olandese Apg.

Ma quanto vale Electricity North West e cosa fa esattamente? La società fornisce elettricità a circa 5 milioni di clienti situati a Manchester, Lancashire e Cumbria. Attualmente, l'azienda è controllata da un consorzio guidato dalla società giapponese Kansai Electric Power Corporation e dal fondo di investimento Equitix, entrambi detentori di una quota del 40%.

Addentrandoci nei dettagli dell’affare, pare che Equitix sia interessata a vendere l'intera partecipazione, mentre il gruppo giapponese e la cinese Cinc Corp, detentori di un'altra quota, potrebbero cedere almeno una parte delle loro azioni. Si stima che il valore complessivo di Electricity North West sia di circa 3,5 miliardi di sterline, equivalenti a circa 4 miliardi di euro al cambio attuale.