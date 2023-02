Enel: nel 2022 ricavi a 140,5 mld (+63,9%), ebitda ordinario a 19,7 mld

Enel, ricavi a 140,5 miliardi

Enel ha chiuso il 2022 con ricavi pari a 140,5 miliardi di euro, in aumento di 54,8 miliardi di euro (+63,9%) rispetto agli 85,7 miliardi di euro realizzati nel 2021. La variazione è prevalentemente riconducibile, in un contesto di prezzi medi crescenti, ai maggiori volumi di energia prodotti ed intermediati, alle maggiori quantità vendute (soprattutto in Italia e Spagna), agli adeguamenti tariffari in Brasile, alla maggiore energia elettrica distribuita in America Latina, nonché all’effetto positivo dei tassi di cambio. I ricavi dell’esercizio 2022 includono il provento non ordinario derivante dalla cessione delle attività di trasmissione in Cile, pari a 1,1 mld di euro nonché i proventi ordinari derivanti dalla cessione parziale della partecipazione detenuta in Ufinet e in Gridspertise e dalla cessione di alcune società a Mooney Group mentre i ricavi relativi all’esercizio 2021 includevano il provento ordinario, pari a 1,8 mld di euro, realizzato dalla cessione della partecipazione detenuta in Open Fiber. Lo rende noto Enel in un comunicato.

L’ebitda ordinario ammonta a 19,7 mld di euro, in aumento di 0,5 mld di euro rispetto al 2021 e superiore alla guidance di gruppo comunicata ai mercati finanziari pari a 19,0 – 19,6 miliardi di euro. L’Ebitda (margine operativo lordo), che include gli effetti delle operazioni non ordinarie, è pari a 18,8 miliardi di euro (17,25 miliardi di euro nel 2021, +9,3%).