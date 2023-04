Enel perde oltre il 3%, su Leonardo: come reagiscono i mercati dopo le nomine

Borsa, a Piazza Affari corre il lusso dopo i conti di Lvmh

A metà seduta la Borsa di Milano s'indebolisce ancora, in linea con l'Europa, dopo lo spettro di una lieve recessione negli Usa prospettata dai verbali della Fed di ieri sera. Al giro di boa l'indice Ftse Mib lima uno 0,01% a 27.626,69 punti. Sul listino brilla Moncler a +3,68%; bene anche Leonardo all'indomani dell’indicazione delle nuove nomine +2,64%; Eni ed Enel fanno rispettivamente +0,37% e -3,4%.

Tra gli industriali Pirelli +1,71%, Stellantis guadagna lo 0,56% nel giorno dell’assemblea, Tim perde lo 0,78% in attesa delle nuove offerte per la rete. Amplifon +1,64%. Per quanto riguarda i finanziari Unicredit a +0,14%, Intesa -0,15%, Finecobank -1,8% e Generali -1,23%. Male anche Diasorin a -1,13%. Lo spread tra Btp decennali e omologhi Bund tedeschi si attesta a 185,6 punti, in rialzo rispetto all'apertura a 183,2 punti. Il rendimento del decennale sale al 4,220%.

Nel frattempo, continua la corsa dell'euro sul biglietto verde. La valuta europea sale sopra 1,10 dollari toccando il livello più alto dal primo febbraio, poiché gli investitori si sono rivolti a valute più rischiose dopo che i dati hanno mostrato che il tasso di inflazione statunitense è rallentato più del previsto a marzo, aumentando le possibilità per la Fed di adottare una posizione meno aggressiva. La moneta europea passa di mano a 1,1017 dollari (+0,26%). L'euro guadagna terreno anche nei confronti della divisa giapponese a 146,67 yen (+0,28%). Poco mosso dollaro/yen a 133,14 (+0,03%).