Enel, squadra che vince non si cambia. Strategia creativa a Saatchi & Saatchi

Enel, squadra che vince non si cambia: Saatchi & Saatchi alla strategia creativa globale

Saatchi & Saatchi si riconferma agenzia creativa globale di Enel Group, che chiude così la consultazione avviata a tale scopo lo scorso novembre.

Alla sigla di Publicis Groupe, guidata in Italia da Camilla Pollice e con la direzione creativa di Manuel Musilli, il compito di accompagnare Enel nella definizione della strategia di comunicazione con l’obiettivo di consolidare il percorso di crescente sviluppo che vedrà il Gruppo Enel concentrarsi su modelli di business integrati, know-how digitale e focus su nuove aree geografiche a supporto della propria crescita.

Il progetto di gara è stato implementato in sinergia con il modello Power of One di Publicis Groupe, che ha permesso all’agenzia di creare valore ed efficienza facendo leva sull’expertise integrata e sulle capabilities messe in campo in diverse aree e mercati grazie alla collaborazione con il network internazionale del Gruppo.