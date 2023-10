Enel X, cambio al vertice: Venturini fa posto a Gostinelli

Enel X, via Venturini, arriva Gostinelli

Flavio Cattaneo sta accelerando il processo di ristrutturazione operativa ed organizzativa di Enel. Dopo aver alienato le scorse settimane attività per 2,6 miliardi di euro sia in Romania che in Cile, il CEO del gruppo ha preso la decisione di procedere con un cambio di leadership presso Enel X, una controllata focalizzata sullo sviluppo di soluzioni innovative nell'ambito dei servizi energetici, che ha generato ricavi per 2,2 miliardi di euro nel 2022. Secondo voci non confermate, riportate dal Corriere della Sera, sembra che il dirigente attuale di Enel X, Francesco Venturini, stia per lasciare il suo incarico e sarà sostituito da Francesca Gostinelli, precedentemente responsabile della Strategia di gruppo di Enel.

Gostinelli, laureata in ingegneria, vanta una vasta esperienza presso Enel che si estende per oltre due decenni ed è anche membro dei consigli di amministrazione di Endesa ed Enel Americas. Il suo obiettivo principale sarà quello di rivedere i piani di sviluppo di Enel X, con particolare attenzione a due problematiche. In primo luogo, affronterà la questione dei 6 miliardi di euro di crediti fiscali bloccati nei bilanci del gruppo a causa della partecipazione di Enel X al Superbonus. In secondo luogo, si occuperà della liquidazione di oltre un miliardo di euro di investimenti effettuati dalla controllata negli Stati Uniti, che non hanno prodotto i risultati finanziari previsti. Questa sostituzione tra Venturini e Gostinelli rappresenta l'ultimo di una serie di cambiamenti all'interno della struttura di Enel, iniziati a partire dallo scorso maggio, quando Cattaneo ha preso il timone della società in sostituzione di Francesco Starace.

In questo periodo, Cattaneo ha lavorato per semplificare la struttura aziendale, riducendo le posizioni manageriali e consolidando alcune divisioni. A titolo di esempio, l'uscita recente di Elisabetta Ripa, CEO di Enel X Way, va vista in questo contesto. La controllata focalizzata sulla mobilità elettrica è stata recentemente riassorbita sotto Enel X e ora rientra tra le responsabilità della nuova CEO della società, Francesca Gostinelli.