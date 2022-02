Engel&Völkers fa shopping in Italia: acquisito il 7Pines resort di Porto Cervo

Engel&Völkers, nel mirino del fondo tedesco anche 7Pines Resort di Ibiza e quello di Castello di Roxburghe in Scozia

Via libera ai primi acquisti del nuovo fondo creato dal gruppo immobiliare tedesco Engel & Völkers Asset Management e dalla società tedesca di gestione degli investimenti 12.18: si tratta di Ev Leisure Hotel Fund 1, lanciato di recente e specializzato in immobili turistici per investitori istituzionali. Nel mirino del fondo tedesco gli hotel di lusso di tutta Europa: 7Pines Resort Sardinia situato a Porto Cervo, 7Pines Resort di Ibiza e quello di Castello di Roxburghe in Scozia, tutti di proprietà alla società tedesca di gestione degli investimenti 18.12. Il valore del gruppo è di 280 milioni di euro.

“Questa transazione, afferma una nota di 12.18, che agisce per il fondo sia come sviluppatore sia come operatore degli hotel, è il più grande affare nel mercato immobiliare alberghiero tedesco negli ultimi dodici mesi e anche uno dei dieci più grandi processi di vendita nel mercato europeo degli ultimi due anni”.ll valore target dell’Ev Leisure Hotel Fund 1 è di 500 milioni di euro, mentre gli investitori interessati possono partecipare al fondo, strutturato come un Raif lussemburghese, a partire da 5 milioni di euro, si legge su Pambianconews.

Il 7Pines Resort Sardinia è in fase di costruzione a Baja Sardinia, località situata nelle vicinanze di Porto Cervo, nella splendida Costa Smeralda. L'hotel di lusso, che farà parte della collezione "Destination by Hyatt", sarà un 5 stelle circondato da oltre 15 ettari di costa e di riserva naturale. La struttura aprirà in estate e avrà a disposizione 76 camere e suite, una spiaggia privata principale e quattro calette appartate, saranno presenti anche la Pure Seven Spa, tre ristoranti e tre bar, tra cui il Cone Club, esclusivo beach club, rivela Pambianconews.

“La voglia di viaggiare, commenta Jörg Lindner, managing partner del 18.12., è ininterrotta nonostante la pandemia. Il fatto che molte persone desiderino ardentemente una vacanza in una destinazione di prima classe è dimostrato anche dai nostri dati aziendali della passata stagione: 12.18. è stato in grado di aumentare le tariffe a tutte le sue proprietà e allo stesso tempo avere alti tassi di occupazione. Al 7Pines Resort Ibiza, ad esempio, l’aumento del tasso è stato del 21 per cento. Pertanto, siamo convinti che il lancio del fondo per hotel di lusso abbia un grande potenziale”.