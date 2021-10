Eni, Descalzi porta in borsa il business retail e rinnovabili. Ipo nel 2022

Eni rompe gli indugi sul business retail gas&power e rinnovabili e fra la cessione di una quota di minoranza a un fondo e la quotazione (le due principali azioni insieme ad altre), il colosso petrolifero guidato da Claudio Descalzi ha optato per l’Ipo. Dopo aver integrato a giugno le due controllate al 100% Eni Gas&Luce ed Eni New Energy, il Cane ha sei zampe ha appena annunciato di aver avviato l'iter di offerta pubblica iniziale della società Eni R&R, il cui sbarco in borsa avverrà nel 2022, in base alle condizioni di mercato. Il colosso di San Donato quoterà una parte minoritaria del capitale, che dovrebbe esser compreso fra il 25 e il 35%.

Difficile stimare con esattezza l'ammontare della raccolta finale di risorse finanziare post-apertura del capitale e indicazione del flottante: non sono infatti stimabili al momento le valutazioni che il mercato assegnerà al settore delle rinnovabili, ma la maggior parte dei report degli analisti hanno dato un valore alla controllata di circa 10 miliardi. Valorizzazione che nel caso di quotazione del 30% di Eni R&R consentirà a Eni di raccogliere circa 3 miliardi di euro da destinare alla transizione energetica.

In occasione del varo dell’ultimo piano strategico, Eni infatti aveva fatto sapere che la “valorizzazione del business che deriverà dell’integrazione tra Eni gas e luce e il business delle rinnovabili di Eni consentirà una maggiore efficienza nel raggiungimento degli obiettivi di abbattimento delle emissioni scope 3 e di trarre sempre più valore dalla grande base clienti gas ed elettricità”.

Con la quotazione post-integrazione, Eni porterà a termine la valorizzazione di un business completamente verde che potrà godere di multipli molto più alti della controllante, in grado di accedere al mercato in maniera autonoma a costi competitivi per finanziare la crescita, con altri rating e più snella, in grado infine di remunerare la controllante. Eni fornirà ulteriori approfondimenti sull'iniziativa, incluso il nome della nuova società (ora indicata come Eni R&R), durante il capital markets day, in agenda per il prossimo 22 novembre.

Dall'annuncio del progetto strategico, ha fatto sapere una nota del gruppo, "Eni ha integrato retail e rinnovabili, ampliato e derischiato il proprio portafoglio di rinnovabili attraverso le acquisizioni, e posizionato Eni R&R come secondo operatore italiano dei punti di ricarica per le auto elettriche".

