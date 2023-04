Eni, nel primo trimestre utile ante imposte adjusted a 5 mld euro

Eni, nel trimestre utile ante imposte adjusted a 5 mld euro

Nel primo trimestre del 2023 l'utile ante imposte adjusted di Eni è stato di 5 miliardi di euro che "evidenzia una marginale riduzione rispetto al primo trimestre 2022 (-5%), nonostante la significativa contrazione dei prezzi delle materie prime energetiche (petrolio -20%; gas naturale -42%)". Lo afferma la societa' in una nota.

L'utile operativo adjusted nei primi tre mesi e' ammontato a 4,6 miliardi di euro. L'andamento del gruppo nel primo trimestre e' stato sostenuto dalla robustezza del business E&P (exploration and production, ndr) e dalla rilevante prestazione di GGP (Global Gas & LNG Portfolio, ndr), oltre che dalla stabilita' dei risultati di Sustainable Mobility & Refining. Significativo l'aumento del 30% dell'ebit adjusted e del 14% dell'utile ante imposte adjusted rispetto al quarto trimestre 2022, nonostante l'indebolimento dello scenario E&P. Il settore E&P ha conseguito l'ebit adjusted di 2,8 miliardi di euro, principalmente influenzato dai minori prezzi di realizzo e dal deconsolidamento delle attivita' angolane. Su base proforma, includendo il contributo di Azule, l'ebit adjusted del settore E&P si ridetermina in 2,93 mld di euro, in riduzione del 33% rispetto al primo trimestre 2022.

Eni, Descalzi: "Risultati eccellenti con scenario piu' debole"

"Eni ha conseguito eccellenti risultati operativi e finanziari nonostante l'indebolimento dello scenario, grazie alla solidita' del settore E&P che evidenzia il recupero della produzione d'idrocarburi, e al risultato di assoluto rilievo del settore Gas/LNG. Considerato anche il contributo delle bioraffinerie e della rete commerciale e la continua crescita del settore Plenitude & Power, il gruppo ha realizzato 4,6 miliardi di euro di utile operativo adjusted e 2,9 miliardi di euro di profitti netti". Lo afferma l'ad di Eni, Claudio Descalzi, commentando i risultati del primo trimestre.

"Nel corso del trimestre", ha proseguito Descalzi, "abbiamo compiuto progressi sostanziali nell'attuazione della nostra strategia e del piano industriale. Sustainable Mobility, il piu' recente esempio del modello satellitare Eni, e' diventata operativa integrando l'attivita' in crescita della bioraffinazione e la estesa rete di vendita dei prodotti; la crescita nei biocarburanti sara' potenziata grazie all'accordo relativo alla bioraffineria di St. Bernard in Louisiana, il cui avvio e' programmato a breve. Plenitude ha incrementato la capacita' rinnovabile a 2,3 GW e sta procedendo come pianificato per raggiungere l'obiettivo annuo di oltre 3 GW, mentre Versalis ha appena finalizzato un accordo strategico per l'acquisizione del 100% di Novamont, leader nel settore della chimica verde".