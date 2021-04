Eni, nuova scoperta olio nell'offshore di Angola

Nuova scoperta a olio nel Blocco 15/06 nell'offshore angolano per Eni. Il pozzo e' stato perforato sul prospetto esplorativo denominato Cuica localizzato all'interno dell'area di sviluppo di Cabaca e nelle vicinanze della FPSO Armada Olombendo (East Hub), cosi' da perseguire le opportunita' esplorative in prossima di infrastrutture esistenti (ILX, infrastructure-led exploration). I risultati del pozzo hanno portato a nuova scoperta a olio leggero (38* API) con una dimensione stimata di 200-250 milioni di barili di olio in posto.

Angola, incontro Descalzi-Lourenco/ Il presidente della Repubblica dell'Angola, Joao Goncalves Lourenco, e il Ceo di Eni, Claudio Descalzi, si sono incontrati oggi a Luanda per fare il punto sull'andamento delle attivita' di Eni nel Paese e discutere di nuovi ambiti di cooperazione. Durante l'incontro, informa una nota del Cane a Sei Zampe, Descalzi ha presentato i recenti successi della strategia esplorativa di Eni in Angola, che ha permesso a Eni di scoprire oltre due miliardi di barili di olio equivalente (boe) nel Blocco 15/06 dal 2018. Sfruttando le infrastrutture esistenti, la societa' e' riuscita a sviluppare queste scoperte in modo molto rapido, confermando il record time-to-market di Eni, riducendo inoltre le emissioni di CO2 delle operazioni. Inoltre, Descalzi ha aggiornato il presidente sullo sviluppo di un terzo hub produttivo nel Blocco 15/06, che consentira' di mettere in produzione tutto il potenziale della scoperta di Agogo. Le parti hanno inoltre esaminato lo stato di avanzamento delle iniziative rinnovabili e downstream.

Il pozzo Cuica-1 e' stata perforato come pozzo deviato dalla nave di perforazione Libongos in una profondita' d'acqua di 500m e ha raggiunto una profondita' verticale di 4100 m, informa una nota. Ha incontrato una colonna mineralizzata del reservoir ad olio leggero di circa 80 m in arenarie di eta' miocenica aventi buone proprieta' petrofisiche. Dopo l'esecuzione di un test di produttivita', il pozzo di scoperta verra' deviato per divenire un produttore. I risultati dei dati acquisiti indicano una capacita' produttiva di circa 10.000 barili/giorno.

Cuica e' la seconda scoperta a olio significativa all'interno dell'area di sviluppo di Cabaca e conferma l'impegno della Joint Venture del Blocco 15/06 ad utilizzare il favorevole contesto legislativo offerto dal decreto legislativo presidenziale No. 5/18 del 18 Maggio 2018, che permette di realizzare nuova attivita' di esplorazione all'interno delle Aree di sviluppo esistenti. Il pozzo e' stato progettato e perforato nelle immediate vicinanze di una struttura di produzione dell'East Hub. Questo ne permette l'immediato collegamento al network sottomarino di produzione, portando quindi nuova produzione sulla FPSO Armada Olombendo ed estendendone il plateau di produzione.

Lo start up della produzione e' atteso entro sei mesi dal pozzo di scoperta. Dopo le scoperte di Kalimba, Afoxe', Ndungu, Agidigbo, Agogo e i suoi appraisals realizzati tra il 2018 e il 2020, Cuica rappresenta la prima scoperta commerciale nel Blocco 15/06 in seguito al rilancio della campagna esplorativa dopo la crisi Covid-19 e la caduta dei prezzi. La scoperta conferma il potenziale esplorativo del Blocco e l'impegno dell'Operatore a valorizzarlo attraverso le tecnologie proprietarie e il successo della strategia "infrastructure-led", che permette di valorizzare rapidamente le risorse addizionali. Il periodo esplorativo del Blocco 15/06 e' stato esteso di ulteriori 3 anni sino a Novembre 2023.

La JV del Blocco 15/06 e' composta da Eni (Operatore, 36,8421%) Sonangol P&P (36,8421%) e SSI Fifteen Limited (26,3158%). L'Angola ha un ruolo chiave nella strategia di crescita organica di Eni, che e' presente nel paese dal 1980. Oltre al Blocco 15/06 con i 2 hub di produzione e allo sviluppo del terzo hub sul campo di Agogo, Eni opera anche nelle fasi esplorative il Blocco 1/14, nel Lower Congo Basin, i Blocchi Cabinda Nord e Cabinda Centrale nell'onshore e sara' operatore del Blocco 28 nell'offshore del Bacino del paese. La produzione equity e' di circa 120.000 barili di olio equivalente al giorno.