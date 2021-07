Eolo, il 75% passa al fondo svizzero Partners per 70 miliardi

Partners Group, tra i principali gestori di investimento globali, ha sottoscritto un accordo l'aquisizione del 75% del capitale sociale di Eolo, e rileverà la propria quota nella tlc italiana da Searchlight Capital Partners e da Luca Spada, ceo e fondatore di Eolo, che continuerà a detenerne il 25% e a ricoprire i ruoli di ceo e presidente.

Il valore complessivo dell'operazione sembra attestarsi su 1,5 miliardi di euro. L'acquisizione si innesta nel piano di rafforzamento della posizione competitiva di Eolo che nei giorni scorsi aveva già firmato con Tim un Memorandum of understanding per l'avvio di un progetto di partnership strategica nelle "Aree bianche" del Paese in cui Eolo - societa' attiva nella fornitura di connettivita' ultrabroadband tramite tecnologia Fixed wireless access (Fwa) - potra' fornire servizi di accesso a internet in modalita' wholesale a Tim.

L'intesa fa leva sulla copertura ultrabroadband di Eolo che gia' oggi raggiunge oltre 6.500 comuni italiani e il 79% delle unita' immobiliari presente nelle aree rurali o a bassa densita' abitativa. L'accordo prevede, inoltre, l'avvio di una sperimentazione entro il mese di ottobre volta a effettuare le opportune analisi e verifiche sul campo e definire le procedure tecniche e operative per l'erogazione dei servizi wholesale di Eolo sulla rete Tim.

Luigi Gubitosi, amministratore delegato di Tim, ha commentato: "Siamo molto soddisfatti per la firma di questo accordo che rafforza e consolida il rapporto con un partner importante come Eolo. L'intesa, oltre a confermare il nostro impegno a voler essere il motore del processo di digitalizzazione del Paese, ci consentira' anche di avviare nei prossimi mesi la sperimentazione, su base consortile, di nuove modalita' di accesso ai servizi Fwa, migliorando le nostre capacita' di contribuire agli obiettivi del Piano 'Italia a 1 Giga' previsti dalla strategia di Governo per lo sviluppo della Banda Ultralarga.

Siamo certi che grazie a partnership di questa portata favoriremo ulteriormente la diffusione della connettivita' tra cittadini, imprese e Pubblica Amministrazione, sostenendo al tempo stesso lo sviluppo delle competenze digitali necessarie alla crescita del Paese". Luca Spada, presidente e fondatore di Eolo, ha invece detto: "Siamo felici di estendere la collaborazione con Tim, da anni nostro partner strategico per la fornitura di fibra ottica alla rete backbone di Eolo.

La partnership con TIM rappresenta un tassello importante all'interno del piano evolutivo di Eolo dove il mercato wholesale assumera' un ruolo sempre piu' centrale e strategico per l'offerta di servizi ultrabroadband nelle aree rurali e sub urbane del Paese. E' infatti innegabile che l'Fwa abbia avuto negli anni un ruolo chiave nel colmare il divario digitale e, in ottica prospettica, rappresenti l'unica valida alternativa per offrire servizi ad altissima capacita' in tutte quelle aree dove non e' tecnicamente o economicamente sostenibile la realizzazione di una rete wired in fibra. E' per questi motivi che abbiamo deciso di ampliare la nostra offerta wholesale anche alla clientela consumer (B2C), facendo leva sulla diffusione capillare della nostra rete e sullo sviluppo di innovazione di prodotto e di processo su tutta la filiera produttiva".