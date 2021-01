E.ON, il Board ha deciso di firmare la Terra Carta: per un futuro sostenibile

E.ON firma la Terra Carta, che esorta i CEO di tutto il mondo ad aumentare l’impegno per un futuro sostenibile.

E.ON ha deciso di firmare la Terra Carta, lanciata durante il One Planet Summit dal principe Carlo d’Inghilterra per esortare i CEO di tutto il mondo a aumentare il proprio impegno e a giocare un ruolo più incisivo nella transizione globale verso un futuro sostenibile.

La Terra Carta richiama la Magna Carta che otto secoli fa in Inghilterra sancì i diritti individuali fondamentali e aprì la strada verso la democrazia. Il documento include cento azioni suggerite che le aziende possono intraprendere, incluso l’impegno per raggiungere il target di zero emissioni entro il 2050 e la protezione dell’ecosistema. Una delle iniziative scaturite dalla carta è un'alleanza del settore privato che mira a investire 10 miliardi di dollari nel "capitale naturale".

Nella dichiarazione di intenti della Terra Carta, gli impegni volontari includono il sostegno degli accordi internazionali su clima, biodiversità e desertificazione, e vogliono rendere gli investimenti e i flussi finanziari coerenti con un futuro di basse emissioni di gas serra.

Leonhard Birnbaum, membro del Board of Directors di E.ON, ha commentato: “Siamo orgogliosi di sostenere la Sustainable Market Initiative della Terra Carta. Condividiamo la visione della necessità di un’accelerazione del progresso globale verso un futuro sostenibile. Siamo seriamente convinti che si debbano mettere la Natura, le Persone e il Pianeta al centro della creazione di valore futura”.

E.ON si posiziona come avanguardia dello sviluppo sostenibile. La lotta all’emergenza climatica è al centro di questa convinzione. E.ON sostiene integralmente gli obiettivi climatici europei e l’adesione agli Accordi di Parigi, e punta a raggiungere un impatto zero nel 2040. Insieme ad altre 150 aziende, a settembre scorso E.ON ha chiesto ai capi stato europei di ridurre le emissioni di gas serra nazionali almeno del 55% entro il 2030.

L’azienda è completamente allineata con il nuovo mondo energetico e ha, di conseguenza, ristrutturato le sue attività negli ultimi cinque anni. E.ON oggi permette la decarbonizzazione, la decentralizzazione e la digitalizzazione dell'approvvigionamento energetico. Le reti elettriche dell'azienda sono essenziali per la transizione energetica. Collegando le energie rinnovabili alle sue reti, E.ON sta contribuendo ad evitare circa 100 milioni di tonnellate di CO2.

E.ON permette ai suoi clienti di consumare meno energia, essere più efficienti dal punto di vista energetico e raggiungere i propri obiettivi climatici. Recentemente, è stata inclusa nella lista dell'organizzazione no profit CDP per la trasparenza e la performance nella protezione del clima. L’azienda è stata riconosciuta per le sue misure volte a ridurre emissioni, limitare i rischi climatici e sviluppare un'economia a basse emissioni di carbonio.