Equita chiama l'ex ad di Terna: Donnarumma nuovo senior advisor

Equita, la nuova mission dell'ex Terna Stefano Donnarumma. Scelto per la sua esperienza trentennale

Nuovo incarico per Stefano Donnarumma dopo l'avventura in Terna, il manager è atteso da un ruolo di vertice in Equita. La società, specializzata in consulenza finanziaria, ha annunciato il suo ingresso nel gruppo. Sarà inquadrato come senior advisor, con l’obiettivo - si legge su Il Sole 24 Ore - di affiancare il management nello sviluppo di iniziative volte a supportare la crescita del Gruppo nelle diverse aree di business. Forte di un'esperienza trentennale e di solide basi nelle operations industriali di grandi gruppi internazionali (Alstom e Bombardier), Donnarumma ha costruito un eccellente percorso professionale.

Nel settore delle infrastrutture e asset energetici, waste, idrici e aeroportuali, inizialmente come direttore operations di Acea, A2A e Aeroporti di Roma, e successivamente come Chief Executive Officer delle società quotate Acea e Terna. Donnarumma - prosegue Il Sole - avrà un ruolo chiave nello sviluppo della nuova asset class annunciata lo scorso 21 giugno 2023 con un’iniziativa rivolta al mondo delle infrastrutture e delle energie rinnovabili.

Grazie alla sua conoscenza delle tematiche energetiche e green, non solo in Italia ma anche all’estero, affiancherà il team Egif nel lancio del fondo Equita Green Impact Fund e supporterà le attività di fundraising presso investitori istituzionali. A questo si aggiungerà il ruolo di advisor del comitato investimenti di Egif, destinato all’identificazione di nuove opportunità di investimento del fondo.