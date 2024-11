Eredità Agnelli, la resa dei conti in tribunale: faccia a faccia tra John Elkann e la madre Margherita a Ginevra

Eredità Agnelli, l’ultima battaglia: John e i fratelli contro la madre davanti alla corte svizzera

Oggi, venerdì 29 novembre, a Ginevra si gioca una partita che potrebbe cambiare le carte della lunga disputa sull'eredità della famiglia Agnelli. John Elkann, insieme ai fratelli Lapo e Ginevra, si presenta davanti ai giudici svizzeri per la prima volta contro la madre, Margherita Agnelli de Pahlen. Il focus del dibattito è sicuramente la questione della validità del patto successorio e dell’accordo transattivo firmati nel 2004. Accordi con cui Margherita rinunciò all'eredità del padre Gianni e a quella futura della madre Marella Caracciolo, ottenendo in cambio 1,3 miliardi di euro in denaro, immobili e opere d’arte. L’udienza, fissata per questa mattina alle 8:50, potrebbe quindi segnare una vera e propria svolta.

Nel frattempo, la Procura di Torino indaga su possibili irregolarità legate alla gestione della "Dicembre". Sotto la lente ci sono accuse di falso ideologico e frode fiscale nei confronti dei fratelli Ekann e di alcuni soci. John, arrivato a Ginevra con il suo jet privato, sarà chiamato a testimoniare insieme ai fratelli, mentre i legali di Margherita cercheranno di smontare la validità degli accordi firmati vent’anni fa. D'altro canto la famiglia Elkann difende da sempre a spada tratta la legittimità della "Dicembre" e dell’attuale gestione, sostenendo che riflettano le volontà di Gianni e Marella Agnelli. Ma lo scontro in aula è solo l’ennesimo episodio di una battaglia legale e familiare che va avanti da quasi un decennio, e che oggi potrebbe avere un primo, importante verdetto.