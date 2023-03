Esclusivo/ Mps, ecco le carte: Profumo, Viola e Tononi a processo il 12/5

Mps, le carte esclusive: Profumo, Viola e Tononi a processo il 12 maggiormente

Affaritaliani.it può presentare in esclusiva le carte del nuovo processo contro Alessandro Profumo, Fabrizio Viola, Massimo Tononi e Arturo Betunio nell’ambito del cosiddetto “terzo filone” delle indagini su Mps. L’accusa è quella di aver provveduto a una rettifica dei crediti deteriorati per complessivi 7,82 miliardi, anche se – si legge nei documenti – 4,46 miliardi sarebbero da attribuire alla precedente gestione, quella cioè di Giuseppe Mussari e Antonio Vigni.

Profumo fu presidente di Mps nel periodo compreso tra il 2012 e l’agosto 2015, con Betunio responsabile della parte finanziaria e Viola amministratore delegato. Non solo: secondo le carte gli imputati avrebbero anche, nel prospetto informativo del 6 giugno 2014, avrebbero collocato azioni per un controvalore di 5 miliardi sul Mta “con l’intenzione di ingannare i destinatari del prospetto stesso”, come si legge nella richiesta di rinvio a giudizio. Analogo comportamento viene contestato per il 22 maggio 2015.

Tononi, Betunio e Viola sono poi vengono contestati anche i bilanci al 31 dicembre 2015 e quello semestrale dei primi sei mesi del 2016. Tra le parti offese, oltre alla stessa Mps, anche Consob e Codacons.

