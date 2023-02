Esselunga assume 400 persone, basta il diploma. Ecco i profili cercati

Esselunga è alla ricerca per i supermercati della Lombardia di 400 persone da assumere, ecco come fare

Il nuovo anno è iniziato con dati positivi relativi al lavoro e all'aumento delle opportunità in diversi ambiti. La grande distribuzione offre numerose posizioni per entrare non solo nel mondo del lavoro, ma perfezionare alcuni settori specifici, con corsi ad hoc messi a disposizione dalle aziende.

La nota catena di supermercati Esselunga è alla ricerca di circa 400 ragazzi e ragazze appena diplomati o laureati, senza troppi requisiti. Per candidarsi però non c’è molto tempo.

Esselunga, le posizioni aperte, i requisiti richiesti e come candidarsi

Nel corso dell’anno Esselunga apre diversi Career Day, quando l’azienda necessita di coprire le posizioni aperte. Fino al 26 febbraio è possibile inviare la propria candidatura e partecipare al job day virtuale del prossimo 8 marzo, per essere inseriti in uno dei tanti supermarket presenti in Lombardia. Le opportunità sono 400 per allievi responsabili, addetti alle vendite e specialisti nei reparti freschi.

Per candidarsi è necessario avere la laurea o il diploma di scuola secondaria di secondo grado. Da quando è iniziato ufficialmente il recruiting, sono arrivate numerose candidature, prevalentemente da diplomati all’istituto alberghiero e in altri istituti tecnici, anche da liceali e neolaureati

Non vengono richieste particolari esperienze e le posizioni non sono soltanto destinate ai candidati più giovani. Per partecipare è necessario registrarsi al sito nella sezione eventi. I candidati in linea con i requisiti riceveranno una mail e un sms con le indicazioni per proseguire l’iter di selezione che si svolgerà attraverso video-presentazioni e video-colloqui con i recruiter del "Talent Acquisition Center" di Esselunga.

Esselunga, come avviene la selezione del personale e in che cosa consistono i corsi di formazione

Il processo di selezione avverrà con l’utilizzo di tecnologie innovative e un sistema di video-presentazione del candidato che sostituisce il vecchio curriculum cartaceo per una maggiore sostenibilità e per dare l’opportunità a più candidati di presentarsi. L’allievo responsabile seguirà un percorso di crescita professionale che lo porterà a raggiungere ruoli di responsabilità all’interno dei negozi. Il progetto formativo prevede che acquisisca gli strumenti necessari per la gestione autonoma ed efficace dei reparti, alternando la formazione sul campo con attività in aula.

I neoassunti saranno inseriti immediatamente in negozio dove, attraverso la Scuola dei Mestieri Esselunga, apprenderanno il funzionamento dei reparti e della lavorazione dei prodotti. Attenzione particolare sarà riservata agli addetti alla vendita e gli specialisti di mestiere, che verranno introdotti in uno specifico reparto del punto vendita per occuparsi di prodotti e assistenza alla clientela. Come recita il sito Esselunga, "l'allievo responsabile è inserito all'interno di un punto vendita e apprende nei reparti a libero servizio le logiche del rifornimento dei prodotti sugli scaffali, del mantenimento dell'ordine degli spazi espositivi e svolge attività di cassa e di riordino prodotti". Mentre nei reparti freschi, invece, i neoassunti si occuperanno della lavorazione e trasformazione delle materie prime. Come recita sempre il sito Esselunga, 'nei reparti freschi' il personale "apprende il mestiere e le logiche di allestimento. Dà supporto alla clientela nel processo di acquisto".