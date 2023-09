Essilux digitalizza gli ottici. Il lancio di Helix negli Usa e gli smart glass

Essilux lancia Helix: lo strumento digitale che semplifica il lavoro in negozio. Ecco di cosa si tratta

Essilux entra nel futuro, l'azienda della famiglia Del Vecchio e ora in mano al ceo Francesco Milleri sta per compiere un'ulteriore mossa sul frontre digitale. Il gruppo - si legge su Il Corriere della Sera - questa volta si è rivolto agli ottici indipendenti lanciando la divisione Helix che metterà a disposizione una piattaforma It interconnessa, pensata per la gestione integrata di tutte le attività digitali in negozio, dalla prenotazione degli appuntamenti all'inserimento degli ordini fino alla teleoptometria e ai servizi assicurativi. Obiettivo, supportare gli ottici per semplificare la gestione quotidiana del proprio business, razionalizzando le numerose tecnologie attualmente esistenti e riducendo le complessità amministrative associate.

"La varietà di tecnologie esistenti per la gestione dei negozi, specialmente in un settore come quello della cura della vista, comporta un notevole dispendio di tempo per gli ottici, costretti a destreggiarsi tra più piattaforme, sistemi, fatturazioni e fornitori di singoli servizi", ha sottolineato al Corriere Fabrizio Uguzzoni, presidente di Professional solutions di EssilorLuxottica Nord America. Helix debutterà sul continente americano mettendo "a fattor comune tutte le soluzioni digitali di EssilorLuxottica".