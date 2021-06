Etf, Lyxor da SocGen ad Amundi entro la fine del 2021

Societè Generale venderà "entro la fine del 2021" la sua filiale per la gestione del risparmio Lyxor ad Amundi. Lo hanno reso noto i due gruppi. "Amundi e Societè Generale annunciano di aver siglato, in anticipo rispetto a quanto inizialmente previsto, un contratto quadro in vista dell'acquisizione di Lyxor", è riportato in una nota congiunta, nella quale si specifica che la finalizzazione dell'operazione è attesa entro la fine del 2021 ed è condizionata all'approvazione delle autorità regolatorie competenti.

L'operazione dovrebbe avere un controvalore di 825 milioni di euro e oggetto della transazione sono 124 miliardi di euro di masse gestite. Con questa acquisizione, Amundi, controllata dal Credit Agricole, punta a diventare leader europeo nella gestione degli Etf.