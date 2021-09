Etro nomina Fabrizio Cardinali nuovo Ceo

La maison del lusso Etro ha annunciato la nomina di Fabrizio Cardinali a nuovo Ceo (Chief Executive Officer), con decorrenza a partire dal quarto trimestre 2021. Cardinali vanta oltre 25 anni di esperienza manageriale ed un consolidato track record nel promuovere la crescita di marchi del lusso su scala globale. Prima dell’ingresso in Etro ha lavorato in Dolce & Gabbana, per quasi 13 anni, ricoprendo diversi ruoli, tra i quali, da giugno 2017, quello di Chief Operating Officer e membro esecutivo del Cda, intervallati da 5 anni in Richemont, con il ruolo di Ceo per diversi marchi del lusso del gruppo, tra cui Dunhill e Lancel.

Cardinali nuovo Ceo

Cardinali sarà supportato e lavorerà a stretto contatto con L Catterton, il principale fondo di private equity a livello globale focalizzato sui beni di consumo, con il quale la società ha annunciato una partnership strategica lo scorso luglio, e con la famiglia Etro, incluso il fondatore e presidente Gerolamo Etro.

"Sono entusiasta dell'opportunità di guidare Etro in un momento così decisivo nella storia di questa iconica casa di moda", ha dichiarato Fabrizio Cardinali. "Ho sempre ammirato l’heritage del marchio Etro, il suo stile e l'artigianalità italiana che lo contraddistinguono, e non vedo l’ora di collaborare con L Catterton, la famiglia Etro e l'intero management team per cogliere le numerose opportunità di crescita volte ad ampliare la base clienti, consolidare l’offerta nelle diverse categorie di prodotto ed espandere la presenza internazionale della Società".

"Siamo felici di dare il benvenuto a Fabrizio in Etro", ha dichiarato Luigi Feola, Managing Partner e Head of Europe di L Catterton. "Cardinali si è affermato come manager di assoluto rilievo nel panorama della moda e del lusso grazie ad un’incredibile visione ed energia creativa. La sua profonda esperienza ed acume operativo lo qualificano come la persona giusta per guidare questo nuovo capitolo di crescita e di sviluppo dell'incredibile eredità di Etro".

“Siamo lieti di accogliere un manager brillante e di comprovata esperienza come Fabrizio in questa nuova e significativa fase per l'azienda,” ha aggiunto Etro. “Sono fermamente convinto che la sua visione e la sua conoscenza del business contribuiranno a rafforzare la crescita di Etro ed il suo posizionamento come marchio leader nello scenario del lusso globale.”