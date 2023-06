Etro-Safilo insieme nell'eyewear: accordo per una nuova collezione d'occhiali

Etro e Safilo s'alleano, accordo esclusivo per una nuova collezione di occhiali: i dettagli

Etro e Safilo Group annunciano un accordo di licenza globale, esclusivo e decennale per il design, la produzione e la distribuzione delle collezioni eyewear firmate Etro. Etro – brand del lusso italiano con un heritage storico di eccellenza e qualità, da un anno sotto la direzione creativa di Marco De Vincenzo - stringe una partnership con Safilo Group, tra i più importanti player del mercato dell’eyewear per design, produzione e distribuzione di occhiali da sole, montature da vista, caschi, maschere e occhiali per l’outdoor.

“La partnership con un’azienda leader come Safilo rappresenta un ulteriore step di espansione e ampliamento dell’offerta Etro e la rende sempre più completa e trasversale. Il segmento Eyewear si aggiungerà alle linee Ready-to-Wear, Home, Fragranze e alla collezione Etro Kids recentemente annunciata” – dichiara Fabrizio Cardinali, amministratore delegato di Etro. “Ho sempre considerato Etro un lifestyle brand a 360° e sono molto felice di segnare questo nuovo traguardo a completamento di una visione globale e integrata dedicata alle diverse categorie di prodotto e ai diversi tipi di consumatore”.

“Siamo molto orgogliosi di avviare questa nuova collaborazione con una realtà che rappresenta un’eccellenza della moda e del tessile. Il nostro team di creativi è in piena sintonia con Marco De Vincenzo, con cui stiamo lavorando per creare una collezione distintiva, capace di valorizzare al meglio le potenzialità del marchio nella categoria eyewear”, ha dichiarato Angelo Trocchia, amministratore delegato del gruppo Safilo.

“Etro è un luxury brand che vanta una ricca tradizione nel reinterpretare i canoni di bellezza ed è riconosciuto per i pattern iconici. Anche per questo Etro si integra perfettamente nel nostro portafoglio andando ad arricchire la nostra offerta”. La prima collezione, inclusiva di montature sole e vista, sarà presentata per la stagione Primavera - Estate 2024.