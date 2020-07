Euromoney Awards for Excellence 2020, Intesa Sanpaolo è “Best Bank in Italy”

Intesa Sanpaolo è “Best Bank in Italy”.

Il Gruppo Intesa Sanpaolo è stato premiato da Euromoney come “Best Bank in Italy”. Il giudizio tiene conto di un ampio paniere di criteri, tra i quali la solidità finanziaria, il livello di digitalizzazione, l’eccellenza nel mobile banking, la remunerazione degli azionisti, la spiccata attenzione alle valenze sociali nell’attività bancaria, il livello di credito dedicato alle famiglie e alle imprese durante la crisi scaturita dal Coronavirus.

La classifica è stilata annualmente da Euromoney, pubblicazione leader per i mercati finanziari e bancari internazionali, che assegna i riconoscimenti su analisi quantitative e qualitative dei servizi e delle performance e sulla base di sondaggi tra operatori istituzionali di settore.

Carlo Messina, CEO di Intesa Sanpaolo, ha commentato: “Il riconoscimento a livello internazionale come miglior banca in Italia è motivo di grande orgoglio per me e per tutte le persone di Intesa Sanpaolo. Euromoney sottolinea l’importanza – soprattutto in un momento in cui il tessuto economico e sociale dell’Italia è sotto pressione – di poter contare sulla leadership di un grande Gruppo con la forza e la determinazione di impegnarsi per il Paese. Siamo una banca da sempre radicata nel territorio, ma che al contempo crede in un’Italia che abbia un maggiore peso su scala mondiale.”

Intesa Sanpaolo si è aggiudicata anche il riconoscimento in Croazia attraverso la sussidiaria PBZ, che è stata premiata con l’award “Best Bank in Croatia” e, in Serbia, con Banca Intesa Beograd che ha ricevuto il “Best Bank in Serbia”.