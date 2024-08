Eurostat gela l’Europa: l’inflazione torna a correre a luglio (+2,6%)

L'inflazione torna a correre: rialzi del 2,6%

L'inflazione annuale nell'area euro ha raggiunto il 2,6% a luglio, un lieve aumento rispetto al 2,5% registrato a giugno, secondo i dati finali diffusi da Eurostat, l'ufficio statistico dell'Unione Europea. Un anno fa, il tasso era decisamente più alto, attestandosi al 5,3%. Nell'Unione Europea, l'inflazione annuale è salita al 2,8% a luglio, rispetto al 2,6% di giugno. Un anno prima, il tasso era al 6,1%.

I tassi di inflazione annuale più bassi sono stati osservati in Finlandia (0,5%), Lettonia (0,8%) e Danimarca (1%), mentre i più alti sono stati registrati in Romania (5,8%), Belgio (5,4%) e Ungheria (4,1%). Rispetto a giugno 2024, l'inflazione annuale è calata in nove Stati membri, è rimasta invariata in quattro ed è aumentata in quattordici.

Nel mese di luglio, il maggiore contributo all'inflazione annuale nell'area euro è arrivato dai servizi (+1,82 punti percentuali), seguiti da alimentari, alcolici e tabacco (+0,45 punti percentuali), beni industriali non energetici (+0,19 punti percentuali) ed energia (+0,12 punti percentuali).