Ex-Ilva, futuro (un po') meno incerto: i piani del governo

Il destino delle Acciaierie d'Italia, ex Ilva, è attualmente oggetto di una delicata trattativa tra il governo italiano, Invitalia e il colosso siderurgico ArcelorMittal. L'obiettivo è trovare una soluzione che assicuri la continuità operativa dello stabilimento di Taranto, salvaguardi l'occupazione, soddisfi i creditori e garantisca la tutela ambientale. L'incontro odierno presso Palazzo Chigi sarà cruciale per delineare il futuro di questa importante realtà industriale. Lo scrive la Gazzetta del Mezzogiorno.

Il primo ostacolo è rappresentato dalle risorse finanziarie necessarie per evitare la liquidazione dell'azienda. Una proposta che guadagna consensi è l'aumento della quota azionaria pubblica da attuali 38% al 60%, mediante la conversione del finanziamento da 680 milioni di euro deliberato da Invitalia. Questo scenario, tuttavia, potrebbe diluire la partecipazione azionaria di ArcelorMittal. Nel contempo, Palazzo Chigi cerca di conciliare le esigenze sindacali e l'urgenza di risolvere le problematiche finanziarie, anche legate al pagamento delle forniture di gas.

L'attuale scenario vede la presenza di Aditya Mittal, figlio di Lakshmi Mittal e CFO del gruppo in Europa, nel tentativo di raggiungere un accordo con il governo italiano. Aditya è ben consapevole della complessità dell'ex Ilva e delle sfide ambientali ad essa associate. Le voci sulla possibile salita della quota pubblica al 60% indicano una possibile nuova governance con la necessità di nominare un nuovo amministratore delegato e presidente.

La situazione finanziaria critica di Acciaierie d'Italia emerge con chiarezza, evidenziando il mancato pagamento delle bollette del gas e la necessità di un nuovo piano industriale per incrementare la produzione di acciaio. La proposta di aumento di capitale pubblico in AdI si accompagna a una possibile sanzione da parte di Bruxelles, complicando ulteriormente la situazione.

La trattativa con ArcelorMittal è intrisa di incertezze, considerando l'esperienza passata di promesse non mantenute. La possibilità di coinvolgere nuovi partner privati italiani, come Arvedi o Metinvest, emerge come una soluzione per consolidare il settore siderurgico nazionale. Tuttavia, è necessaria una roadmap che tenga conto dei debiti verso l'indotto e i trasportatori.

Il futuro delle Acciaierie d'Italia è al centro di una complessa trattativa che coinvolge il governo italiano e ArcelorMittal. La necessità di conciliare gli interessi delle parti in causa, garantire la continuità aziendale e rispettare le norme ambientali rende la situazione estremamente delicata. Solo il tempo dirà quale sarà il destino di questa importante realtà industriale e quale ruolo avranno le nuove proposte e i potenziali partner privati.