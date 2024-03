Exor investe 500 mln nel biomedicale per il 10% di Clarivate

Exor continua a investire nel settore sanitario e nelle tecnologie biomediche. Dopo i recenti finanziamenti a Philips, Institut Mérieux e Lifenet, la società guidata dall'amministratore delegato John Elkann ha acquistato, per circa 500 milioni di dollari, il 10% di Clarivate, un'azienda quotata a Londra e a New York che fornisce risultati di studi e ricerche scientifiche e accademiche in vari campi, inclusa la salute. Secondo quanto riportato da La Stampa, in base all'accordo con Clarivate, Exor avrà la possibilità di aumentare la sua quota fino al 17,5% del capitale. La holding della famiglia Agnelli - Elkann ha costruito questa posizione del 10,1% nel corso di un anno attraverso acquisti sul mercato.

"Siamo lieti di accogliere l'impegno di Exor a supporto della nostra strategia in qualità di investitore a lungo termine", ha spiegato Jonathan Gear, amministratore delegato di Clarivate. "Sono incoraggiato dal loro voto di fiducia, che riflette la fiducia nelle nostre capacità di fornire soluzioni che i nostri clienti utilizzano per realizzare le scoperte più importanti del mondo". Inoltre, l'intesa prevede che Suzanne Heywood, chief operating officer di Exor e presidente di Cnh Industrial e Iveco, entrerà a far parte del consiglio di Clarivate a partire da maggio. "Portiamo nel consiglio la nostra esperienza nella costruzione di grandi aziende e siamo entusiasti di contribuire a far emergere tutto il potenziale di Clarivate per raggiungere obiettivi ambiziosi", ha sottolineato Heywood. "Suzanne porterà con sé una vasta esperienza, derivante da vari ruoli nei consigli di grandi aziende globali, e il suo contributo sarà prezioso nel continuare a trasformare Clarivate in una realtà leader a livello mondiale che fornisce informazioni e conoscenze".

Clarivate ha chiuso il bilancio del 2023 con ricavi di 2,6 miliardi di dollari, in crescita del 2,1% rispetto al 2022 a tassi di cambio costanti. La metà del fatturato di Clarivate proviene da soluzioni e contenuti per istituzioni accademiche e governative, tra cui ProQuest e Web of Science. Il resto dei ricavi deriva da dati, software e servizi per brevetti, marchi e domini, oltre a banche dati e servizi nel campo medico, utilizzati anche dalle principali aziende farmaceutiche e biotecnologiche per migliorare i risultati nella cura dei pazienti e accelerare l'innovazione e lo sviluppo di nuovi farmaci. Clarivate ha una capitalizzazione di mercato di circa 4,7 miliardi di dollari. Tra i principali azionisti di Clarivate, oltre a Exor, ci sono le istituzioni finanziarie Leonard Green and Partners, Clarkston Capital Partners e Impactive Capital.