Exor punta sulla startup indiana MyTvs: Elkann scommette su componenti usati

Tempo di partite oltre confine per casa Agnelli-Elkann: un fondo gestito Exor ha investito 3,8 miliardi di rupie, circa 43 milioni di euro, in India. L’oggetto della mossa è la startup Mytvs, appartenente al gruppo Tvs, holding da 8,5 miliardi di dollari di fatturato che riunisce servizi di post- vendita per automobili, attiva in 270 città del subcontinente e con ben 3 milioni di clienti. Settore già caro ad Exor che, attraverso il braccio di venture capital Exor Seeds, era diventato azionista della startup di compravendita di auto usate Cars 24, valutata oltre un miliardo di dollari.

Ora, grazie alla cassaforte di famiglia Agnelli-Elkann, la piattaforma di usato Mtytvs punta in grande. Secondo quanto riporta Milano Finanza, MyTvs intende incrementare la propria quota di mercato nel Paese, migliorare la propria infrastruttura cloud e accelerare lo sviluppo di una super-app di mobilità in grado di riunire manutenzione, riparazione, assistenza stradale e assicurazione dei veicoli in un portale unico, raggiungendo così il sogno nel cassetto tanto ambizioso: trasformarsi in una sorta di Amazon per la componentistica auto.

Ma non solo, anche qui, lo scopo è raggiungere altri mercati, grazie anche al sostegno della già controllata di MyTvs con sede ad Hong Kong. “Siamo lieti di avere Exor come partner finanziario”, ha dichiarato il numero uno della startup R Dinesh. “La nostra piattaforma digitale fornisce agli imprenditori un’opportunità di crescita in un mercato molto frammentato e porterà trasparenza e organizzazione nel segmento dei servizi post-vendita”.