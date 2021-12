Fabi, Consiglio nazionale al via. In scena la prima uscita pubblica di Orcel

Fabi, le tavole rotonde e gli ospiti del 126° Consiglio nazionale

La prima uscita pubblica del nuovo amministratore delegato di UniCredit Andrea Orcel, visto che quella dell’8 novembre in Parlamento si è svolta nelle quattro mura di Palazzo San Macuto dove tiene i propri lavori la Commissione bicamerale sulle banche. Al via lunedì 13 al Palazzo del Ghiaccio di Milano, il 126° Consiglio nazionale della Federazione Autonoma dei Bancari Italiani (Fabi), il sindacato di categoria del credito guidato da Lando Sileoni che rappresenta la sigla con il maggior numero di iscritti nel settore del credito. Un appuntamento che durerà 4 giorni, dal 13 al 17 settembre nella capitale italiana della finanza e che vedrà salire sul palco per le tavole rotonde ad hoc con al centro tutti i temi caldi del comparto, a cominciare dal risiko bancario, gli amministratori delegati dei principali gruppi italiani.

Dopo una discussione generale fra tutti i protagonisti delle relazioni industriali del credito in tarda mattinata (il presidente Casl Abi Salvatore Poloni, il segretario generale First Cisl Riccardo Colombani, quello della Fisac Cgil Nino Baseotto, il numero uno della Uilca Fulvio Furlan, il segretario generale Unisin Emilio Contrasto e Sileoni), toccherà poi singolarmente al capo della Fabi salire sul palco per un faccia a faccia con i Ceo delle grandi banche e medie.

Si comincia alle 13.30 con il capo di Intesa-Sanpaolo Carlo Messina, succeduto dal diretto competitor Andrea Orcel (ore 14.10), seguito poi dal Ceo di Unipol Carlo Cimbri (ore 14.50), dal capo di Bper Piero Montani (ore 15.30), dal Ceo di Mps Guido Bastianini (ore 16.10), dal capo del Banco Giuseppe Castagna (ore 16.50), dal Ceo del Credit Agricole Italia Giampiero Maioli (17.30) e dai due top manager protagonisti del rilancio della Popolare di Bari: l’amministratore delegato del Mediocredito Bernardo Mattarella (ore 18.10) e quello della banca Giampiero Bergami (ore 18.50). Grande assente Elena Goitini, Ceo di Bnl-Bnp Paribas l’altro grande gruppo straniero, assieme ai connazionali del Credit Agricole, presente in forza nel nostro Paese.