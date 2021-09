Falck punta forte su Brindisi. Svolta green e 4 mila nuovi posti di lavoro

Falck Renewables, uno dei principali palyer europei nel settore delle energie rinnovabili, vorrebbe realizzare a Brindisi - si legge sul Quotidiano di Puglia - un doppio investimento. Si tratta della realizzazione di un nuovo impianto eolico offshore con la tecnologia delle torri flottanti più l'installazione, sempre tra Otranto e Brindisi, di un sito produttivo. Inizialmente per la costruzione dei componenti necessari alla realizzazione dell'impianto eolico, ma successivamente il sito potrebbe rimanere attivo per costruire componenti per altri campi, nell'Adriatico e nel resto del Mediterraneo.

"Ci hanno prospettato - spiega il sindaco di Brindisi Riccardo Rossi al Quotidiano di Puglia - l'intenzione di creare così 1500 addetti nei 5 anni di lavoro necessari, con punte fino a 4 mila. Ma vorrebbero utilizzare lo stabilimento produttivo anche per realizzare altri componenti, e così si aprirebbero ulteriori nuove opportunità".