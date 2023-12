Fastweb scommette sui chip superpotenti e sulla ChatGpt italiana

Fastweb punta sull'intelligenza artificiale

Fastweb, società leader nel settore delle telecomunicazioni, sta facendo sentire la sua presenza in modo significativo in un mercato in crisi con il suo ingresso nella corsa all'oro dell'intelligenza artificiale. La società ha recentemente acquisito da Nvidia e installerà il primo supercomputer in Italia, dotato di 248 potenti chip Nvidia, considerati il vertice del calcolo necessario per addestrare i modelli di intelligenza artificiale più avanzati, come ChatGPT. L'iniziativa di Fastweb è guidata dalla volontà di promuovere la "sovranità nazionale" nell'ambito dell'intelligenza artificiale. L'uso del supercomputer sarà duplice: da un lato, offrirà ai clienti, sia privati che della pubblica amministrazione, la possibilità di sviluppare applicazioni intelligenti, assicurando che i dati rimangano nel territorio nazionale. Dall'altro lato, verrà utilizzato per addestrare un modello di intelligenza artificiale specificamente "madrelingua" italiana, capace teoricamente di comprendere sfumature lessicali e specificità culturali meglio dei modelli statunitensi, anche se più potenti.

L'acquisto del supercomputer e l'investimento nell'IA rappresentano una mossa strategica di Fastweb nel mercato delle telecomunicazioni, un settore che sta affrontando sfide significative. Walter Renna, nuovo dirigente di Fastweb, ha spiegato che l'obiettivo è offrire "cloud, servizi di cybersecurity e ora uniamo un tassello importante con un'offerta legata all'intelligenza artificiale, con una nostra infrastruttura e un modello fondativo 'made in Italy.'" Renna, in un'intervista al Sole24 Ore, ha sottolineato che l'offerta di intelligenza artificiale sarà rivolta alle aziende e alla pubblica amministrazione, offrendo loro la possibilità di sviluppare servizi e applicazioni personalizzati. Questa iniziativa è in linea con la strategia del governo italiano, che sta pianificando la creazione di una rete di supercomputer per l'IA.

L'innovazione di Fastweb non si ferma qui. La società sta anche esplorando nuove opportunità di business per compensare la diminuzione nel mercato consumer, che è attualmente in sofferenza. Renna ha evidenziato che l'offerta business rappresenta già il 50% del giro d'affari di Fastweb e che l'intelligenza artificiale costituirà una nuova frontiera per l'azienda. Inoltre, mentre il mercato delle telecomunicazioni in Italia è in fermento, con possibili fusioni in vista, Fastweb sta cercando di consolidare la sua posizione. Sebbene ci siano state voci di colloqui con Vodafone Italia, Renna ha dichiarato che la società è concentrata sui propri progetti strategici, compresa l'implementazione del supercomputer e l'espansione nell'IA.

Infine, il nuovo supercomputer e l'iniziativa sull'intelligenza artificiale pongono Fastweb in una posizione di rilievo nel panorama tecnologico italiano. La società è pronta a svolgere un ruolo chiave nello sviluppo di servizi avanzati di intelligenza artificiale, garantendo al contempo la sovranità dei dati e contribuendo alla trasformazione digitale del paese.