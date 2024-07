Fastweb-Vodafone, semestre in crescita: Walter Renna confermato alla guida della newco

Fusione Fastweb-Vodafone, sarà Renna a guidare la newco

Semestre in crescita per Fastweb. E infatti l'ad Walter Renna, dal 2023 al comando dell'operatore italiano controllato dagli svizzeri di Swisscom, è stato ufficialmente nominato a guidare la società che risulterà dalla fusione con Vodafone Italia che prevede il closing entro il primo trimestre del 2025. Nel frattempo Fastweb affila le armi e, nei primi sei mesi dell'anno, vede una forte crescita dei ricavi nel settore business e nei servizi wholesale. L'operatore tlc ha infatti registrato un aumento del fatturato del 7,1% a 1,3 miliardi di euro.

Stabili i ricavi che provengono dai clienti consumer (578 milioni, -0,3%) ma, cosa che non farà piacere ai concorrenti, ha registrato un forte aumento del fatturato business (+9,9%) a 579 milioni. Molto bene anche il segmento wholesale che ha registrato un incremento del 27,1% a 183 milioni di euro. Infatti il numero di collegamenti a banda ultralarga che Fastweb mette a disposizione di altri operatori è salito a 778mila unità (+46,2%). Si tratta delle infrastrutture fisse e mobili che vengono "noleggiate" da operatori terzi con soluzioni a valore aggiunto per le aziende e le pubbliche amministrazioni che fanno leva sul cloud, sul 5G e sui servizi di cyber security. In crescita anche il numero dei clienti del mobile +11,4% attestandosi a 3,72 milioni, mentre il segmento della rete fissa (comprensiva anche dei wholesale) è salito del 5% a 3,3 milioni. Da sottolineare che oltre il 90% dei clienti usufruisce di una connessione a banda ultralarga a 2,5 Gb e oltre il 41% sono clienti convergenti ossia fisso-mobile. Quanto agli investimenti si attestano, nei sei mesi, a 307 milioni di euro pari al 23% dei ricavi.