Fatturato ko e milioni di perdite: il marketplace Miacar è finito rottamato

Miacar è finita rottamata, fatturato in calo e mln di perdite: bilancio

Cinque anni fa era stata comprata con grande enfasi da Facile.it, azienda operante nella comparazione di assicurazioni, mutui, prestiti, tariffe energia, telefonia e conti correnti, allora controllato dal fondo Eqt e adesso è stata messa in liquidazione. E’ Miacar, il marketplace italiano di automobili nuove e a chilometro zero in pronta consegna presso i concessionari ufficiali fondato nel 2017 da Lorenzo Sistino.

Lo scorso anno, però, Eqt ha venduto Facile.it e quindi tutte le controllate al fondo Silver Lake e così Miacar è finita sotto i riflettori. Tanto che un’assemblea dov’era presente l’unico socio (Facile.it Broker di Assicurazioni controllato da Silver Lake) svoltasi a Milano davanti al notaio Mauro Grandi e alla quale era presente l’amministratore Alessandro Tallia (cfo di Facile.it) ha deciso lo scioglimento anticipato di Miacar e la sua messa in liquidazione, nominando proprio Sistino quale liquidatore con un compenso lordo di 30mila euro.

Nel 2022 Miacar ha fatturato 691mila euro, in calo dagli 1,3 milioni dell’anno prima e l’ultima riga s’è chiusa ancora in perdita per 1 milione rispetto ai 2,4 milioni di passivo del precedente esercizio. Il punto è che le perdite accumulate e non ripianate erano già di 3,5 milioni e ciò ha fatto scendere il patrimonio netto in negativo per oltre un milione. A quel punto Silver Lake doveva mettere mano al portafoglio, coprire il passivo e ricostituire il capitale. Ma il socio, a sua volta controllato al 100% da Facile.it presieduto dal tedesco Tobias Stuber ha invece deciso per la liquidazione e così Miacar è finita rottamata.