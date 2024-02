Fc Gold, Vacchi e Cucinelli insieme per il rilancio. Spuntano tre nuovi soci

Fc Gold, Vacchi e Cucinelli insieme per il rilancio dell'azienda edile della famiglia Colaiacovo liquidata nel 2018. Tris di nuovi soci, ecco chi sono

Hanno nomi e cognomi i tre imprenditori che affiancano Gianluca Vacchi e Brunello Cucinelli nella partita che si gioca sui destini della Franco Colaiacovo (FC) Gold, titolare di una quota del 25% di Financo, la holding a capo del gruppo cementiero umbro Colacem.

Qualche giorno fa, infatti, s’è chiuso l’aumento di capitale di 30 milioni di euro che la Eques srl, costituita pochi mesi fa dalla Cofiva Holding di Vacchi, ha lanciato a metà dello scorso novembre, finalizzato appunto a trovare risorse per la partita del cemento.

Il capitale è così aumentato da 10mila euro a 30 milioni e la quota della holding dell’eccentrico imprenditore-influencer bolognese s’è conseguentemente ridotta al 33,3%. Il nuovo libro soci registra quindi la presenza di quattro nuovi azionisti ciascuno titolare del 16,67%.

Il primo è Gabriele Domenichini, bolognese, classe 1966 (che ha fra l’altro da poco costituito la sua holding Gdb); il secondo è la Foro delle Arti srl la cui proprietà riconduce (via Spafid Trust) al re del cachemire; il terzo è Napura srl che fa capo a Gian Luca Sghedoni, modenese, classe 1967, ex amministratore delegato della Kerakoll (ditta leader nei collanti per edilizia, finita da poco sotto i riflettori per un’inchiesta di presunti spionaggi) e il quarto azionista di Eques è la Gvd srl di Giovanni Domenichini, bolognese, classe 1963.

Quest’ultimo è fratello di Gabriele e i due erano proprietari della Inver, l’azienda di vernici di Casalecchio venduta dieci anni fa all’americana Valspar Corporation. L’intervento dei 5 imprenditori di Eques è diretto a risolvere l’insolvenza e ripagare i creditori di FC Gold, la società di partecipazione dei fratelli Giuseppe, Daniela e Laura Colaiacovo e di loro madre Orietta Migliarini, liquidata nel 2018 dopo un periodo di notevoli difficoltà.